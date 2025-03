FC Barcelone : la déclaration énigmatique d’Hansi Flick sur le retour de Neymar

En conférence de presse ce mardi, avant le match face au Benfica Lisbonne, Hansi Flick s’est exprimé officiellement sur un possible retour de Neymar au FC Barcelone. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces dernières heures, le technicien allemand de 60 ans s’est montré indécis quant à ce transfert.

Depuis son arrivée à Santos, Neymar Jr vit un nouvel épisode de sa carrière professionnelle. Il a retrouvé son instinct de buteur et se sent désormais en confiance pour revenir dans l’élite européenne. En neuf matchs, la star brésilienne a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. Il a même marqué un but remarquable sur un corner direct face à Bragantino. Neymar n’a signé qu’un contrat de six mois avec son club formateur, dans l’optique de se relancer en Europe la saison prochaine.

Concernant sa future destination, l’ancien joueur du PSG privilégie un retour au FC Barcelone. En coulisses, son agent Pini Zahavi s’active déjà pour trouver un accord avec les dirigeants catalans. Parallèlement, il négocie également avec l’entraîneur Hansi Flick. Cependant, selon la presse catalane, le technicien allemand aurait fait savoir qu’il ne comptait pas sur Neymar, estimant qu’il n’est pas dans une condition physique optimale.

🚨🔵🔴 Hansi Flick on Neymar’s return: “That’s not my job. I am completely focused on the games”.



“Signings are the job of other positions in the club, not mine”. pic.twitter.com/BNY743fQSk