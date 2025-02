Près de huit ans après son départ, Neymar Jr pourrait faire son grand retour au FC Barcelone dans les prochains mois. D’après la presse espagnole, la star brésilienne et son entourage travaillent activement en coulisses pour concrétiser ce transfert tant attendu.

Neymar prépare son retour au FC Barcelone

De 2013 à 2017, Neymar Jr a brillamment défendu les couleurs du FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi et Luis Suárez. Ensemble, ils ont formé l’un des trios offensifs les plus redoutables de l’histoire du club, enchaînant les performances exceptionnelles. À lui seul, Neymar a inscrit 105 buts et délivré 76 passes décisives en 186 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça. Son apport a été déterminant dans les succès du club catalan, marqué par des moments inoubliables.

Mais cette belle aventure a pris fin en 2017, lorsque le Paris Saint-Germain lui a offert un contrat record assorti d’un salaire astronomique. Après une fin compliquée à Paris, ponctuée de blessures récurrentes, Neymar a tenté une nouvelle expérience en rejoignant Al Hilal, en Arabie saoudite. Toutefois, ses blessures ont considérablement affecté son impact sur le terrain.

Finalement, il est retourné au Brésil, où il évolue actuellement avec son club formateur, Santos FC. Malgré tout, le Brésilien ne compte pas s’arrêter là. À l’image de Lionel Messi, il rêve de rejouer au FC Barcelone avant de mettre un terme à sa carrière. Selon le quotidien espagnol Sport, son agent Pini Zahavi travaille dans l’ombre pour finaliser un retour en Catalogne.

Annonce imminente : Neymar veut revenir au FC Barcelone ! 3

Un transfert espéré à l’été 2025, mais…

Neymar vise un retour dès cet été, mais plusieurs obstacles se dressent sur son chemin. D’abord, il devra prouver qu’il est toujours en pleine possession de ses moyens avec Santos FC, en enchaînant les performances de haut niveau. Ensuite, il devra accepter une baisse de salaire significative pour espérer convaincre Joan Laporta et la direction blaugrana.

D’après Sport, Neymar serait prêt à faire de gros sacrifices financiers pour retrouver le Barça. Son agent, Pini Zahavi, compte tirer parti de sa relation privilégiée avec Joan Laporta pour faciliter les négociations. Un retour de Neymar au FC Barcelone, éventuellement aux côtés de Lionel Messi, pourrait être une opération majeure pour le club, surtout dans un contexte de reconstruction sous la houlette du nouvel entraîneur, Hansi Flick.