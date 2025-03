ASSE : Lutte pour le maintien, Saint-Etienne joue son destin au Havre !

L’ASSE prépare la dernière ligne droite de la saison. Elle aura des matchs décisifs, à commencer par celui contre le Havre AC, au Stade Océane, dimanche (17h15). L’équipe d’Eirik Horneland est très attendue lors de cette rencontre capitale dans la course au maintien.

Le Havre AC-ASSE : Duel de relégables, le match de tous les dangers !

Le sprint final de la Ligue 1 s’amorce ce week-end avec la 25e journée, marquant le début d’une série de dix matchs décisifs. L’ASSE se déplace en Normandie pour affronter Le Havre AC, dans un duel crucial pour le maintien. Les Stéphanois, 17es et actuellement relégables, font face aux Havrais, 16es et en position de barragistes. Un seul point sépare ces deux équipes menacées de relégation en Ligue 2.

L’enjeu de cette rencontre est clair : la victoire impérative pour les deux adversaires. L’AS Saint-Étienne tentera de reprendre l’avantage sur Le Havre AC, qui lui avait ravi la 16e place grâce à une victoire surprise contre le RC Lens à Bollaert-Delelis (3-4).

Pour le club normand, l’objectif sera d’accroître son avance sur les Verts en empochant les trois points. Le HAC pourrait même grimper à la 15e place du classement si le Stade de Reims ne parvient pas à battre l’AJ Auxerre, dans un autre match crucial pour le maintien en Ligue 1.

Adrien Ponsard : « Si nous perdons dimanche, c’est la Ligue 2 »

L’ASSE ne peut se permettre une nouvelle défaite, qui la rapprocherait dangereusement de la deuxième division. Il est à noter que l’équipe stéphanoise n’a pas encore remporté le moindre match à l’extérieur cette saison. Quant à l’équipe du Havre AC, elle se montre fragile à domicile, ayant perdu dix de ses douze matchs.

Avant cette confrontation directe, Adrien Ponsard, ancien joueur de l’AS Saint-Etienne et fervent supporter du club, met en garde les Verts : « Les deux déplacements au Havre et à Montpellier sont cruciaux. Les Verts sont face à leur destin. Le HAC est une équipe à notre portée. Si nous perdons dimanche, nous aurons déjà un pied en Ligue 2 », a-t-il déclaré dans sa chronique pour But Football Club.