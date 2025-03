ASSE : Coup de pression des supporters de Saint-Etienne avant le Havre AC

Indéfectibles soutiens de l’ASSE, les supporters du club tentent de mettre un coup de pression sur leurs joueurs avant les matchs cruciaux contre le Havre AC, puis le Montpellier HSC, deux adversaires directs des Verts dans la course au maintien en Ligue 1.

ASSE : Alerte rouge, le maintien en Ligue 1 en danger

La nomination d’Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE en décembre avait suscité de l’espoir chez les supporters du club stéphanois, mais ils ont vite déchanté. Le nouvel entraîneur peine à redresser la situation des Verts, qui s’enfoncent inexorablement vers la Ligue 2. Ils sont désormais 17es et en position de relégables, talonnés par le Montpellier HSC, lanterne rouge.

Le peuple vert a été particulièrement humilié à Geoffroy-Guichard ces deux derniers mois. Malgré leur soutien, l’AS Saint-Etienne s’est inclinée face au Stade Rennais (0-2) et à l’OGC Nice (1-3), puis s’est fait rejoindre naïvement dans le temps additionnel (3-3) par Angers SCO, un concurrent direct pour le maintien.

Les Green Angels aux joueurs de Saint-Etienne : « On est déçus ! »

Alors qu’Eirik Horneland et ses joueurs ont entamé, mardi, la préparation du match décisif contre Le Havre AC, les Green Angels 1992 tentent de leur mettre la pression. Sur une banderole hissée devant l’entrée du centre sportif Robert Herbin à L’Étrat, le groupe de supporters ultras montre qu’il n’a toujours pas digéré les défaites des Verts.

« Grosse performance ce week-end… Repos hier (lundi, ndlr)… On ne s’attendait à rien, on est quand même déçus ! » ont-ils écrit, exprimant ainsi leur frustration, mais également poussant l’ASSE à se surpasser contre le HAC et le MHSC, respectivement le 9 mars et le 16 mars. Pour le match prévu au stade de la Mosson, les fans des Verts ne seront pas présents. Ils sont interdits de déplacement à Montpellier le jour de la rencontre.