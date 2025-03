OM : De Zerbi, un entraîneur audacieux qui bouleverse tout !

Roberto De Zerbi réalise une saison convaincante à l’OM. Le défenseur Leonardo Balerdi a même souligné l’impact de l’entraîneur italien, qui a transformé son jeu et son rôle de capitaine.

Roberto De Zerbi, l’architecte du renouveau de l’OM

L’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de l’Olympique de Marseille cet été marque un tournant pour le club. Reconnu pour son style de jeu audacieux et sa passion débordante, l’entraîneur italien a rapidement imposé sa vision. Son approche, axée sur la possession et le jeu offensif, a permis à l’équipe de développer un football plus attractif et efficace.

Sous ses ordres, l’OM occupe actuellement la deuxième place du classement de Ligue 1 et est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Les joueurs, séduits par sa méthode, ont adhéré à ses principes, ce qui a permis d’instaurer une nouvelle dynamique. C’est le cas notamment de Leonardo Balerdi.

Depuis l’arrivée de De Zerbi en juin 2024, le défenseur argentin a vu son rôle évoluer, devenant même capitaine après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2028. L’entraîneur a mis l’accent sur la possession, demandant à Balerdi de doubler son nombre de ballons touchés. Avec une moyenne de 114,4 ballons par match, il domine désormais la Ligue 1 dans ce domaine.

Un coach « fou » qui transforme Leonardo Balerdi

Dans une interview accordée à La Provence, le défenseur central de l’OM, a ainsi salué l’impact de son entraîneur, Roberto De Zerbi, sur son jeu. Titulaire indiscutable, il a exprimé son admiration pour l’Italien, le qualifiant de « fou » dans le bon sens du terme. « Il est magnifique. Je ne sais pas si c’est bien de le dire, mais De Zerbi est un peu fou par sa passion du foot. Ici à Marseille, on a besoin de gens comme ça. C’est le coach qui m’a le plus appris », a-t-il déclaré.

L’impact de De Zerbi sur l’OM est indéniable. Son arrivée a insufflé un vent de fraîcheur dans le vestiaire et d’ambition, permettant au club de retrouver un style de jeu séduisant et de renouer avec le succès. Son leadership et sa capacité à tirer le meilleur de chacun ont permis de renforcer la cohésion de l’équipe et d’améliorer les performances.