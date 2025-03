Mercato : Un départ de Roberto De Zerbi en Italie ?

Le contrat de Roberto De Zerbi et l’OM pourrait prendre fin bien avant sa fin initiale. Pour le mercato estival en approche, le technicien italien est ciblé par un géant de la Serie A.

Mercato OM : De Zerbi, un an et puis s’en va ?

L’avenir de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille pourrait être écourté dès l’été prochain. Déjà en préparation du mercato estival, avec une volonté d’engager un entraîneur capable de diriger son projet sportif, le Milan AC penserait au coach de l’OM. Le technicien de 45 ans est pourtant sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, date à laquelle il pense pouvoir terminer de consolider le projet marseillais.

Sous le magistère de l’ancien coach de Brighton & Hove Albion, l’Olympique de Marseille est parvenu à se hisser à la 2e place de Ligue 1 et devrait logiquement garder cette position pour les deux prochaines journées. Cet excellent travail du coach de l’OM attire l’attention, car en plus du Milan AC, qui en pince pour lui, le Bayern Munich et Manchester United ont déjà noté son nom sur leurs petits papiers.

En peu de temps, Roberto De Zerbi a réveillé la ferveur des supporters de l’OM grâce aux excellents résultats qu’il enchaîne depuis le début de la saison. Ces résultats, qui font parler, intéressent d’autres clubs qui travaillent déjà à organiser son départ de Marseille. Pablo Longoria, suspendu de ses fonctions jusqu’à la saison prochaine, devra rester vigilant sur ce dossier.