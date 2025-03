ASSE : Horneland confirme une double bonne nouvelle avant le Havre AC

L’ASSE récupère effectivement deux joueurs importants pour le match crucial contre le Havre AC, dimanche (17h15). Eirik Horneland a confirmé leur retour en forme. L’un était absent face à l’OGC Nice pour cause de blessure, et l’autre avait accumulé de la fatigue.

ASSE : Pierre Ekwah apte pour affronter le HAC

L’ASSE affronte le Havre AC au stade Océane ce dimanche, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Avant cette confrontation directe et décisive, Eirik Horneland a annoncé de bonnes nouvelles. Il confirme le retour de blessure de Pierre Ekwah. Touché lors de la dernière séance d’entraînement de la semaine passée, le milieu de terrain de Saint-Étienne avait manqué le match perdu contre l’OGC Nice (1-3).

« J’avais une petite gêne avant Nice qui aurait pu devenir plus embêtante. Ça va bien mieux, je me suis entraîné normalement. Je suis apte pour ce match important face au Havre », a-t-il rassuré. Remis de sa blessure, le Franco-Ghanéen postule pour la rencontre avec le Havre AC.

Florian Tardieu a repris l’entraînement sans souci

Ménagé en début de semaine à cause de quelques soucis physiques, Florian Tardieu a fait son retour à l’entraînement collectif de l’ASSE ce vendredi. « Ça s’est bien passé », a assuré l’entraîneur des Stéphanois en conférence de presse d’avant-match.

Notons que le milieu de terrain de 32 ans était titulaire lors des trois derniers matchs consécutifs des Verts. Il avait donc accumulé de la fatigue. « Il a joué les trois matchs à fond, il avait quelques soucis au mollet. On a échangé sur son état après la séance du jour, il se sent plutôt bien« , a expliqué le technicien norvégien.

Ben Old et Wadji annoncés contre le Montpellier HSC

De retour de blessure après des mois d’absence, Ben Old et Ibrahima Wadji se sont entraînés normalement cette semaine. Ils n’ont eu aucun souci et ils ont hâte de rejouer en Ligue 1. Mais le staff médical et l’encadrement technique de l’ASSE ne souhaitent pas précipiter leur retour, afin de leur éviter une rechute.

« Il faut gérer le timing, car on ne veut pas prendre de risques. On pourrait les voir dans le groupe contre le Montpellier HSC (16 mars), notamment Ben Old qui est un peu plus en avance », a précisé Eirik Horneland.