Classement ASSE : Saint-Etienne plus que jamais en danger avant d’affronter Le Havre

Battu par l’OGC Nice (1-3) à Geoffroy-Guichard, l’ASSE voit sa situation se compliquer encore davantage après la victoire du Havre face au RC Lens (4-3). Premier relégable, le club forézien joue gros lors de son prochain match face aux Havrais.

Classement ASSE : Une soirée cauchemar pour les Verts

Déjà en difficulté après leur défaite face à l’OGC Nice, les Stéphanois espéraient un coup de pouce du RC Lens pour ne pas voir leurs concurrents directs s’éloigner. Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit, au grand désarroi de l’ASSE. En déplacement dans le Nord, Le Havre a renversé les Sang et Or dans un match spectaculaire, en s’imposant 4-3 grâce à un penalty de Ahmed Hassan dans les arrêts de jeu.

Une victoire qui propulse les Normands devant l’ASSE au classement et enfonce un peu plus les hommes d’Eirik Horneland. Avec cette nouvelle contre-performance et la victoire du HAC, Saint-Étienne se retrouve à la 17e place, synonyme de relégation. Le club du Forez n’a plus gagné depuis le 4 janvier et semble incapable d’inverser la tendance.

Un match crucial pour Saint-Etienne face au Havre

Le calendrier n’épargne pas les Verts, qui devront affronter ce même Havre samedi prochain dans un duel qui s’annonce décisif. Un nouvel échec contre un concurrent direct pourrait ancrer l’AS Saint-Etienne encore plus profondément dans la zone rouge et rendre le maintien encore plus difficile à aller chercher.

Le moral est au plus bas chez les joueurs, comme l’a illustré Florian Tardieu après la défaite contre Nice : « À domicile, on doit faire peur et on ne fait peur à personne ». Pour espérer se relancer, l’ASSE devra impérativement réagir face au HAC et retrouver l’efficacité qui lui fait défaut depuis plusieurs semaines.