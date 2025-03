Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier dernier, Amine Gouiri s’impose déjà comme l’un des cadres du secteur offensif. Son ambition avec le club est claire : décrocher une qualification pour la Ligue des Champions.

Amine Gouiri rêve de la Ligue des Champions avec l’OM

Le 31 janvier 2025, l’Olympique de Marseille annonçait la signature d’Amine Gouiri, un renfort de poids pour l’effectif phocéen. L’international algérien a rejoint le club après des performances remarquées avec le Stade Rennais FC. Il a signé un contrat de quatre ans et demi et s’est immédiatement intégré au système de Roberto De Zerbi, qui lui accorde une grande confiance. Match après match, ses performances confirment son importance au sein de l’équipe.

Depuis son arrivée, Amine Gouiri affiche des statistiques impressionnantes avec l’OM : 3 buts et 3 passes décisives en seulement 5 matchs de Ligue 1. Il s’est notamment illustré avec un doublé contre l’AS Saint-Étienne (victoire 5-1). Confiant, le joueur de 25 ans vise plus haut avec les Marseillais. En plus de viser une place sur le podium, il veut absolument disputer la Ligue des Champions la saison prochaine :

« La Ligue des Champions ? C’est le très haut niveau, un rêve, cette musique… Avec le nouveau format, on peut affronter de grandes équipes. Quand on voit le parcours de Lille, ça donne envie de rêver. Jouer au Vélodrome ? Ce serait complètement fou ! On va tout donner sur ces 10 derniers matchs pour atteindre cet objectif ultime », a déclaré Amine Gouiri.

Olympique de Marseille : le rêve fou d'Amine Gouiri avec l'OM ! 3

L’OM proche de la qualification en Ligue des Champions

Actuellement deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est en bonne position pour se qualifier, mais rien n’est encore joué. Les dix dernières journées seront cruciales, et Roberto De Zerbi attend de son équipe une concentration maximale pour maintenir cette dynamique. Prochain rendez-vous crucial : l’OM affronte le RC Lens ce samedi à 20h05 GMT, un match qui pourrait rapprocher encore un peu plus les Phocéens de leur rêve européen.