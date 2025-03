PSG : Nasser Al-Khelaïfi, allié inattendu du Real Madrid et du Barça ?

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, joue un rôle totalement inattendu dans les finances du Real Madrid et du Barça, via les négociations de primes pour la Coupe du Monde des clubs. Explications.

Un milliard d’euros pour les clubs grâce à Nasser Al-Khelaïfi

La Coupe du Monde des Clubs, prévue cet été, s’annonce particulièrement lucrative pour les grands clubs qui y participeront, notamment le Paris SG, le Real Madrid et Manchester City. Toutefois, même les clubs absents de la compétition ne seront pas totalement lésés financièrement. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dévoilé les primes qui seront allouées aux participants, avec près d’un milliard d’euros répartis entre les 32 équipes qualifiées.

Par ailleurs, une enveloppe de 250 millions d’euros sera attribuée aux clubs non engagés en guise de compensation. En effet, selon les informations du journal madrilène AS, Nasser Al-Khelaïfi, patron de l’Association Européenne des Clubs (ECA), a joué un rôle déterminant dans la négociation des conditions financières des clubs européens, y compris celles du Real Madrid et du FC Barcelone.

Une posture étonnante quand on sait que les deux clubs espagnols s’étaient éloignés de l’ECA en soutenant le projet de Super League. De son côté, le club présidé par Joan Laporta, bien qu’il ne participe pas au tournoi, bénéficiera tout de même d’une part des compensations, un coup de pouce bienvenu pour une écurie en difficulté financière. Le Real Madrid et le FC Barcelone, en particulier, peuvent donc remercier Al-Khelaïfi pour son action.