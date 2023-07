En retard pour la présentation de Luis Enrique hier après-midi, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a dû faire face à une affaire de justice.

PSG : Le domicile de Nasser Al-Khelaïfi perquisitionné

De retour à Paris après plusieurs jours à l’étranger pour prendre part à la présentation officielle du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mercredi après-midi, Nasser Al-Khelaïfi a été accueilli à l’aéroport par un juge d’instruction. En effet, un juge d’instruction et des policiers de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) attendaient l’homme d’affaires qatari pour une perquisition à son domicile, dans le cadre de l’enquête sur les soupçons pour « enlèvement », « séquestration avec torture et actes de barbarie » et « extorsion en bande organisée », auxquels est lié le président de l’Association Européenne des Clubs (ECA), selon Médiapart.

Attendu pour l'ouverture du Campus PSG, le nouveau centre d'entraînement des Rouge et Bleu, ainsi que l’intronisation du successeur de Christophe Galtier, le président du club parisien a donc décidé de signer une décharge pour la perquisition de son domicile, afin de pouvoir être présent devant la presse. Quelques heures plus tard, l’entourage du patron des Rouge et Bleu a livré sa version des faits.

Nasser Al-Khelaïfi dénonce une cabale contre sa personne

Dans un communiqué adressé à la presse, Nasser Al-Khelaïfi a réagi à cette affaire de trafic d'influence autour du Paris Saint-Germain. « Comme prévu et conformément à l’application régulière de la loi, le magistrat chargé de l’enquête a demandé plus d’informations et d’accès. Ils ont été entièrement et ouvertement fournis, en coopération avec les autorités, comme cela a été le cas dès le premier jour », explique le président parisien, qui s’estime être une victime dans ce dossier.

« Pour rappel, Nasser Al-Khelaïfi est une victime dans cette affaire. Et le retard de la conférence de presse n’était pas pour cette raison. Aucune interview avec les médias ni aucune séance d’information désespérée par certains protagonistes ne changera la primauté du droit ni l’issue de l’affaire, dont nous attendons avec impatience la conclusion », a ajouté le clan Al-Khelaïfi.