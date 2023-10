Les réactions continuent de tomber sur les incidents à Marseille avant le match OM-OL, finalement annulé. Le président de la FIFA a réagi aux violences de dimanche.

OM-OL : La FIFA condamne les incidents à Marseille

L’Olympico tant attendu entre l’OM et l’OL, en clôture de la 10e journée de Ligue 1, n’a pas eu lieu. Le match a été annulé à la suite du caillassage du bus de l’équipe de l’Olympique Lyonnais et ceux de leurs supporters. Mais surtout en raison de la blessure au visage de Fabio Grosso, l’entraineur de Lyon. Atteint par un projectile, le technicien italien a subi plusieurs points de suture. Outre les dirigeants des deux clubs (Pablo Longoria et John Textor), la Ligue de Football Professionnel, le ministre Gérald Darmanin ou encore la ministre Amélie Oudéa-Castéra, la FIFA a condamné ces actes de violence. D’après son message publié sur Instagram, Gianni Infantino soutient « qu’il n'y a absolument pas de place pour la violence dans le football ».

Gianni Infantino exige que « des mesures appropriées soient prises »

En attendant les conclusions des enquêtes et les décisions qui vont tomber, le patron du football mondial a demandé des sanctions fortes contre les auteurs des violences perpétrées avant le choc OM-OL. « J’en appelle aux autorités compétentes pour veiller à ce que les mesures appropriées soient prises », a-t-il écrit, car selon lui : « de tels événements, comme ceux survenus à Marseille avant le match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, n'ont pas leur place dans notre sport ni dans notre société ».

À la suite de la décision prise par la cellule de crise, dans la foulée des incidents survenus à l'extérieur du stade Vélodrome et sur le trajet du bus de Lyon, la Commission des compétitions de la LFP va se prononcer sur le sort de cette rencontre, en application de l’article 544 du règlement des compétitions.