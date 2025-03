Ligue des Champions : Le PSG avec toutes ses forces à Liverpool pour créer l’exploit

Ce mardi, à 21h, le PSG affrontera Liverpool à Anfield, en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Battus à l’aller au Parc des Princes, les Parisiens sont contraints à l’exploit pour poursuivre leur aventure dans cette compétition. Découvrez le groupe convoqué par Luis Enrique.

Le PSG au complet pour affronter Liverpool, Marquinhos de retour

Le Paris Saint-Germain se prépare à un défi de taille : renverser Liverpool à Anfield lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Après une défaite 1-0 au match aller, les Parisiens doivent impérativement s’imposer pour espérer se qualifier. Le PSG a donc annoncé un groupe au complet de 22 joueurs pour le déplacement en Angleterre.

Luis Enrique récupère ainsi le capitaine Marquinhos, laissé au repos lors du déplacement à Rennes en Ligue 1. Convoqué à Rennes et buteur avec les U19, Ibrahim Mbaye est également présent, comme à l’aller. Les seuls absents sont les jeunes Yoram Zague, Axel Tape et Naoufel El Hannach, qui ne s’entraînent plus régulièrement avec le groupe professionnel.

Selon les dernières informations, Luis Enrique devrait titulariser Khvicha Kvaratskhelia pour ce match crucial. Le reste de l’équipe devrait être similaire à celle du match aller. Malgré le résultat du match aller, le PSG aborde cette rencontre avec confiance, fort de sa domination lors de la première confrontation. Les supporters parisiens espèrent que cette confiance se traduira par une performance exceptionnelle à Liverpool.

Luis Enrique a fait tourner son effectif lors du dernier match de championnat contre Rennes, laissant plusieurs cadres au repos. Un choix stratégique pour préserver la fraîcheur physique de l’équipe avant le choc contre Liverpool. En revanche, l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a aligné une équipe proche de sa formation type face à Southampton, malgré la position de lanterne rouge de leur adversaire en Premier League. La différence de fraîcheur physique pourrait donc être un avantage pour le PSG.

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Pacho, Beraldo, Hakimi, Hernandez, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Ruiz, Mayulu, Doué, Lee

Attaquants : Dembélé, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia, Mbaye.