Stade Rennais : La famille Pinault jette l’éponge pour un stade XXL !

Le rêve d’un stade flambant neuf pour le Stade Rennais s’effondre ! François Pinault, le milliardaire à la tête du SRFC, avait imaginé un projet ambitieux : financer de sa poche une enceinte ultramoderne de 45 000 places, située à deux pas du mythique Roazhon Park. Mais ce plan audacieux vient d’être stoppé net. Pourquoi ? Les élus de Rennes ont dit non. Résultat : le SRFC doit revoir ses ambitions et se contenter d’un autre avenir pour son infrastructure.

SRFC : Exit le stade futuriste, place à une rénovation musclée

Face au veto des décideurs locaux, les dirigeants du Stade Rennais ont décidé de changer de cap. Oubliez le déménagement vers un complexe dernier cri ! Le club breton mise désormais sur une transformation massive du Roazhon Park, propriété de la ville. Objectif : faire grimper la capacité du stade de 25 000 à 40 000 spectateurs grâce à des travaux d’envergure. Une bonne nouvelle pour les fans du SRFC, même si ce projet reste flou. En parallèle, le Stade Rennais savoure déjà son tout nouveau centre d’entraînement, le Pv2, intégralement financé par la famille Pinault. Un bijou technologique qui montre l’engagement des propriétaires envers le club.

Stade Rennais : Les supporters condamnés à attendre encore ?

Patience est le maître-mot pour les supporters du SRFC. Dans une interview accordée à Ouest-France, Alban Gréget, figure clé du Stade Rennais, a confirmé que des discussions avec la mairie sont en cours pour agrandir le Roazhon Park. Mais rien de concret pour l’instant. « On avait repéré un terrain idéal pour un stade plus grand et plus moderne, mais la ville n’a pas suivi. Aujourd’hui, on se concentre sur la rénovation », explique-t-il. Problème : ni le calendrier des travaux ni leur financement ne sont encore définis. La famille Pinault ne veut pas tout payer seule, et Rennes traîne encore des dettes liées à des chantiers passés. Les fans du SRFC devront donc s’armer de patience.

Que réserve l’avenir au Stade Rennais ? Entre l’abandon d’un stade révolutionnaire et les incertitudes autour de la modernisation du Roazhon Park, le club breton navigue en eaux troubles. Si le SRFC brille avec son centre d’entraînement dernier cri, son stade emblématique reste dans l’attente d’un lifting. Une chose est sûre : les ambitions du Stade Rennais ne faiblissent pas, mais leur concrétisation dépendra d’un accord solide avec la municipalité. En attendant, les supporters croisent les doigts pour voir leur enceinte préférée se transformer.