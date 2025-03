Stade Rennais : La mauvaise nouvelle confirmée pour Ludovic Blas à Rennes ?

Le Stade Rennais retient son souffle pour Ludovic Blas. Le crack français a été touché lors de la rencontre entre le SRFC et le PSG en Ligue 1.

Stade Rennais : Grosse inquiétude pour Ludovic Blas au SRFC

Le Stade Rennais a concédé une lourde défaite face au PSG (1-4) samedi dernier lors de la 25e journée de Ligue 1 au Roazhon Park. Outre la défaite, Rennes a aussi perdu des plumes. En fin de rencontre, Ludovic Blas a quitté ses coéquipiers après s’être écroulé au sol, visiblement touché à la cuisse. Habib Beye a donné des nouvelles peu rassurantes après le match.

Le Stade Rennais pourrait devoir se passer de Ludovic Blas pour plusieurs semaines. Auteur de six buts et six passes décisives cette saison, le joueur a dû abandonner ses partenaires. L’ancien crack du FC Nantes a cédé sa place à Mousa Tamari à la 87ème minute. « Il a mis de la glace derrière la cuisse, ça a un peu tiré. Il faut espérer que ça ne soit pas allé trop loin », a expliqué Habib Beye après la rencontre.

Le Stade Rennais FC attend des examens complémentaires dans les prochains jours afin d’évaluer précisément la nature de la blessure et la durée d’indisponibilité de Ludovic Blas. Si son absence devait se prolonger, ce serait un vrai coup dur pour le Stade Rennais. Ludovic Blas s’est imposé comme l’un des maillons essentiels de l’attaque rennaise, quel que soit l’entraîneur en poste cette saison.