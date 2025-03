PSG Mercato : Vers un transfert à 80M€ ? Jackpot pour le Paris SG

Depuis son arrivée à l’Eintracht Francfort en janvier 2024 en provenance du PSG, Hugo Ekitike enchaîne les bonnes performances et attire logiquement l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Si ce transfert venait à se concrétiser, le Paris SG pourrait en tirer un joli bénéfice.

PSG Mercato : Hugo Ekitike enflamme l’Europe

Hugo Ekitike, qui enchaîne les prestations XXL sous les couleurs de l’Eintracht Francfort depuis son arrivée à Francfort il y a un an, pourrait rapporter une somme conséquente au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations relayées ce mardi par Sky Sports, Newcastle United, qui pourrait perdre Alexander Isak (25 ans) durant l’intersaison, ciblerait l’international espoir français pour renforcer son attaque l’année prochaine.

L’Eintracht Francfort ne serait pas vendeur, mais pourrait se laisser convaincre par une offre de 80 millions d’euros pour son attaquant de 22 ans. Un montant qui ne semble pas décourager le club anglais, prêt à négocier un transfert dans les mois à venir. De plus, l’intérêt supposé d’Arsenal et d’autres formations allemandes et italiennes pourrait intensifier les discussions. Un deal qui pourrait rapporter gros au Paris SG.

20% du transfert de Hugo Ekitike pour le Paris SG ?

Si ce transfert venait à se concrétiser, le PSG pourrait en tirer un joli pactole. En effet, d’après plusieurs sources, le club de la capitale française avait négocié et obtenu une clause lui permettant de récupérer jusqu’à 20% de la plus-value réalisée sur la vente de Hugo Ekitike.

Après avoir quitté le PSG pour 20 millions d’euros, le natif de Reims pourrait continuer à renflouer les caisses parisiennes l’été prochain. Si le joueur continue sur sa lancée avec l’Eintracht Francfort, le Paris SG pourrait donc espérer une rentrée d’argent significative. Affaire à suivre…