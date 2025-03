Liverpool – PSG : Le geste obscène de Joey Barton, ex-milieu de l’OM !

Ce mardi, le PSG tentera de battre Liverpool FC à Anfield pour se racheter de sa défaite lors du match aller. Joey Barton, ancien joueur de l’OM, s’est invité à la fête de manière très particulière.

Joey Barton mêle l’OM à l’affiche Liverpool-PSG

La rivalité entre l’OM et le PSG est si forte que Joey Barton, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, la vit encore intensément. Bien qu’il ait quitté le club phocéen en 2013, après une saison, l’Anglais continue d’entretenir cette opposition, même au-delà des frontières françaises, notamment à Liverpool. Ce soir, alors que le club de la capitale affronte les Reds à Anfield, une rencontre qui s’annonce électrique, Barton fait monter la pression en envoyant un message obscène au groupe de Luis Enrique.

Dans une courte vidéo diffusée sur son compte X (ancien Twitter), Joey Barton a adressé un doigt d’honneur au Paris Saint-Germain, un club qu’il ne porte visiblement pas dans son cœur. Son message est accompagné d’un évident “Allez l’OM”, bien que le club phocéen ne soit pas concerné par cette édition de la Ligue des champions.

Ce soir, à 21h, Liverpool FC tentera de conserver son avantage acquis au match aller, remporté 1-0 au Parc des Princes grâce à un but de Harvey Elliott, jeune ailier droit et milieu offensif anglais de 21 ans. En cas de match nul, les Reds obtiendront leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour espérer passer, le PSG devra s’imposer en marquant plus de buts que Liverpool au total des deux matchs. Sinon, les Parisiens rentreront à la maison, au grand plaisir de Joey Barton.