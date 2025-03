PSG-Liverpool : Hold-up parfait des Reds, Paris SG cruellement puni !

Le PSG a tout tenté, mais Liverpool a joué un véritable coup de poker gagnant au Parc des Princes dans ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. Dominateurs tout au long de la rencontre, les Parisiens ont buté sur un Alisson impérial avant de subir une punition cruelle en toute fin de match.

Un PSG étouffant, un Liverpool pragmatique

Dès le coup d’envoi, le Paris Saint-Germain a imposé son rythme avec un pressing haut et une possession écrasante (68% en première période). Les hommes de Luis Enrique ont multiplié les occasions, notamment par Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier pensait même ouvrir le score à la 20e minute, mais son but a été refusé pour un hors-jeu minime.

Lisez aussi : Mercato PSG : Révélation surprenante sur le transfert de Khvicha Kvaratskhelia

Face à cette domination, Liverpool s’est contenté de défendre en bloc bas, tout en cherchant à contrer la furia parisienne. Les Reds, méconnaissables, ont subi les assauts répétés du PSG, mais ont pu compter sur un Alisson en état de grâce. Le gardien brésilien a enchaîné les parades face aux tentatives de Vitinha, Hakimi ou encore Doué, empêchant Paris de concrétiser sa nette supériorité.

Lisez aussi : PSG-Liverpool : Kvaratskhelia titulaire, Doué sur le banc, la compo officielle du Paris SG

Les Reds auraient même pu être réduits à 10 à la suite d’une faute d’Ibrahima Konaté sur Bradley Konaté. Mais l’arbitre a estimé qu’il n’y avait absolument rien, de quoi déclencher une folle colère de Luis Campos. Alors que le PSG poussait encore en fin de match, Liverpool a frappé en contre, à la 87e minute. Harvey Elliott, entré en jeu, d’une frappe soudaine, a fait basculer la rencontre, et inflige ainsi un scénario cauchemardesque aux Parisiens.

Lisez aussi : PSG-Liverpool : Luis Campos enrage contre l’arbitrage, le Paris SG volé ?

Avec 27 tirs contre 2 et une maîtrise totale du jeu, Paris aurait mérité mieux. Mais le réalisme a encore fait la différence en Ligue des Champions. Cette défaite est un coup dur pour le PSG, mais tout reste possible avant le match retour à Anfield. Luis Enrique et ses joueurs devront transformer leur frustration en force pour espérer renverser la vapeur.