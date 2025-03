FC Nantes vs LOSC : Le groupe du FCN presque au complet pour défier Lille

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, peut compter sur presque tous ses hommes forts pour affronter le LOSC à la Beaujoire. Certains joueurs du FCN font leur retour avant cette affiche contre Lille.

FC Nantes vs LOSC : Kelvin Amian et Nathan Zézé absents, mais des retours attendus au FCN

Après la défaite contre le RC Strasbourg (0-1) dimanche dernier, le FC Nantes enchaîne un deuxième match consécutif à domicile, cette fois face à Lille, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le technicien du LOSC, Antoine Kombouaré, devra se passer de son latéral droit Kelvin Amian, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Kelvin Amian a été averti face au Stade Brestois (défaite 2-0) lors de la 22e journée, au RC Lens (victoire 3-1) lors de la 23e journée et à l’OM (défaite 2-0) lors de la 24e journée. Le jeune défenseur Nathan Zézé n’est pas encore apte pour faire son retour à la compétition.

En revanche, l’entraîneur nantais pourra probablement compter sur Douglas Augusto. Touché aux adducteurs et contraint de quitter la pelouse face au RC Strasbourg, le milieu brésilien va mieux, selon Antoine Kombouaré. Sauf changement de situation de dernière minute, il va disputer cette affiche.

De même, Moses Simon, qui avait manqué les premières séances d’entraînement de la semaine à cause de douleurs à la cheville, a repris l’entraînement collectif ce jeudi. Sa participation au match de dimanche est donc fortement probable. Bonne nouvelle également pour Francis Coquelin. Absent contre le RC Strasbourg en raison d’une douleur au mollet, le milieu de terrain est sur le point de réintégrer le groupe et pourrait postuler à une place dans l’entrejeu. De son côté, Tino Kadewere a également repris l’entraînement et se rapproche d’un retour à la compétition.