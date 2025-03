FC Nantes : Double coup dur pour Antoine Kombouaré après le choc FCN-RCS

Le FC Nantes a vécu une soirée difficile ce dimanche lors de la 25ᵉ journée de Ligue 1 face au RC Strasbourg. Outre la défaite, le milieu défensif du FCN, Douglas Augusto, a contracté une blessure.

FC Nantes : Douglas Augusto blessé au FCN

Le FC Nantes enregistre deux revers consécutifs en Ligue 1. Après la défaite face à l’Olympique de Marseille (2-0) au stade Vélodrome lors de la 24ᵉ journée, les Canaris se sont encore inclinés face au RC Strasbourg ce dimanche en clôture de la 25ᵉ journée de Ligue 1. Le FCN se dirige vers la zone rouge et devra se ressaisir pour ne pas descendre en Ligue 2 à la fin de la saison.

Battu à domicile par les Alsaciens (0-1), le FCN a également perdu des plumes lors de cette rencontre. Douglas Augusto est sorti sur blessure juste après la pause. À la 57ᵉ minute, le Brésilien de 28 ans s’est écroulé au sol après avoir ressenti une douleur aux adducteurs. Pris en charge par les soigneurs, il a tenté de reprendre, mais a rapidement dû renoncer. Contraint de quitter ses coéquipiers, il a été remplacé par Pedro Chirivella.

On ignore pour le moment la gravité de sa blessure. Le joueur s’était déjà blessé et avait manqué la rencontre face à l’Olympique de Marseille. Le Brésilien a repris l’entraînement la semaine dernière, mais il a maintenant rechuté. Douglas Augusto devra donc passer des examens médicaux complémentaires pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité.