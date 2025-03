PSG : Donnarumma, la reconnaissance qu’il n’attendait plus

En Italie, Gianluigi Donnarumma est un phénomène chez les gardiens de but. Mais au PSG et en Ligue 1, l’Italien n’a pas souvent été épargné par les critiques. Le match contre Liverpool sonne comme la réhabilitation d’un talent ostracisé.

PSG-Liverpool : Gianluigi Donnarumma en a cloué des becs

« Le temps est l’autre nom de Dieu », disent les anciens, et Gianluigi Donnarumma en a eu besoin pour marquer les esprits en France. Le portier italien de 26 ans, précédé au Paris Saint-Germain par une solide réputation, a vu son talent remis en cause progressivement. On croyait finalement, à l’écoute des différents experts football, qu’il n’était plus qu’un gardien parmi tant d’autres, alors qu’il est bien au-dessus.

L’affiche PSG-Liverpool (0-1) semblait avoir anéanti les chances de qualification du club de la capitale pour les quarts de finale de la Ligue des champions. C’était sans compter sur le grand Donnarumma, un gardien qui sait se montrer à la hauteur dans les grands événements. Le match retour a tourné en faveur de l’écurie parisienne grâce à Ousmane Dembélé, avant que l’Italien ne prenne le contrôle de la rencontre. Le nombre de ballons arrêtés par le portier venu du Milan AC est impressionnant, tant Liverpool voulait capitaliser sur son succès au Parc des Princes pour s’offrir une qualification.

Donnarumma a indiscutablement contrarié les plans des Reds par une performance de haut niveau qui lui vaut la reconnaissance du public. Désigné joueur de la semaine par l’UEFA, le gardien natif de Castellammare di Stabia (Italie) s’est réhabilité par son talent. Il a été désigné meilleur gardien de la semaine en Ligue des champions, une reconnaissance qui en dit long sur sa contribution à la victoire du PSG face à Liverpool.

Pour faire taire pour très longtemps les critiques, l’Italien devra faire preuve de régularité, et le match qui arrive face à l’OM, dimanche, sera déjà une belle opportunité. Même si la défense du PSG va clairement opposer un mur à l’attaque de l’Olympique de Marseille, Gianluigi Donnarumma devra briller sur les rares occasions qui pourraient se présenter aux Marseillais.