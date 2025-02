Coup de théâtre : Gianluigi Donnarumma prolonge au Paris SG !

Alors que la tendance était à un départ en fin de saison, Gianluigi Donnarumma se rapproche finalement d’une prolongation avec le Paris SG. Les choses avancent bien dans ce sens. Explications.

Mercato PSG : Gros retournement de situation pour Gianluigi Donnarumma

Arrivé gratuitement à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma arrive au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2026. À l’instar de ses coéquipiers Achraf Hakimi et Vitinha, le gardien de but italien n’a jamais caché son souhait de prolonger l’aventure avec les Rouge et Bleu. Après la victoire à Stuttgart en Ligue des Champions, il a notamment lancé à l’endroit de la direction parisienne.

« La prolongation ? Oui, je veux rester ici et prolonger. C’est ma maison, je me sens très bien ici. J’espère continuer à faire un bon travail. » Seulement, les discussions entre les dirigeants du club de la capitale et le clan Donnarumma étaient au point. Le Paris SG souhaitant patienter jusqu’à la fin de la saison pour trancher ce dossier.

Certaines sources ont même évoqué une possibilité de rentrer en Italie pour le portier de 25 ans, la Juventus Turin et l’Inter Milan étant attentifs à sa situation. Finalement, les choses seraient en train de s’arranger pour l’avenir de Gianluigi Donnarumma au Paris SG.

Gianluigi Donnarumma proche d’une prolongation avec le Paris SG

En effet, RMC Sport rapporte ce jeudi l’heure est désormais à l’optimisme concernant la prolongation du contrat de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Le journaliste Fabrice Hawkins explique notamment que le compatriote de Marco Verratti devrait bien rester à Paris au-delà de juin 2026, mais à de nouvelles conditions contractuelles.

« Optimisme pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma, mais à de nouvelles conditions contractuelles. Toutes les parties sont confiantes : le club veut le garder, le joueur veut rester et ne joue pas la carte du poker menteur autour de son avenir, ce qui laisse la place à l’optimisme », assure le spécialiste mercato français.

Une grande nouvelle pour le natif de Castellammare di Stabia qui pourrait toutefois voir débarquer un autre gardien de classe mondiale à Paris la saison prochaine.