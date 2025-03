ASSE : Coup de tonnerre dans le groupe contre Montpellier ! Horneland prend des décisions-chocs.

Dimanche après-midi, l’ASSE affrontera le Montpellier HSC dans un match crucial pour son avenir en Ligue 1. Le groupe d’Eirik Horneland, entraîneur de l’AS Saint-Étienne, a été dévoilé.

ASSE : Wadji de retour, mais une absence surprise pour le match crucial à Montpellier

L’enjeu est de taille pour l’ASSE ce dimanche. Un déplacement à Montpellier pour tenter, enfin, de s’imposer à l’extérieur cette saison et, surtout, de dépasser Le Havre et le Stade de Reims pour sortir de la zone de relégation. L’entraîneur des Verts, Eirik Horneland, a donc besoin de toutes ses forces vives et laissait entendre, hier, en conférence de presse, que tout son groupe était disponible.

Les supporters de l’ASSE espéraient les retours de Ben Old et Ibrahima Wadji, et ils peuvent être rassurés, car ce dernier est bel et bien dans le groupe. En revanche, et c’est une surprise, Dylan Batubinsika est absent, lui qui avait été suspendu pour le dernier match face au Havre et qui a été agressé par un pseudo-supporter des Verts après la rencontre perdue face à l’OGC Nice (1-3).

De retour de suspension, Batubinsika n’est pas convoqué, tout comme Anthony Briançon et Djylian N’Guessan. Igor Miladinovic est, quant à lui, suspendu. Ben Old, qui est également proche d’un retour à 100% de ses capacités, devra encore patienter avant de renouer avec l’équipe première de l’AS Saint-Etienne.

Le groupe de l’ASSE

Gardiens : Gautier Larsonneur, Brice Maubleu

Défenseurs : Yunis Abdelhamid, Dennis Appiah, Maxime Bernauer, Pierre Cornud, Yvann Maçon, Mickaël Nadé, Léo Pétrot

Milieux : Benjamin Bouchouari, Pierre Ekwa, Aïmen Moueffek, Louis Mouton, Florian Tardieu

Attaquants : Augustine Boakye, Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Ibrahima Sissoko, Lucas Stassin, Ibrahima Wadji.