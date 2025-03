ASSE : Horneland, entre confiance et incertitudes avant le déplacement à Montpellier

L’ASSE et Eirik Horneland se préparent pour un match crucial contre Montpellier ce dimanche à la Mosson. Si le technicien norvégien se montre confiant quant à la progression de son groupe, certaines incertitudes demeurent avant cette rencontre décisive.

ASSE : Un effectif presque au complet, mais des choix à faire pour Eirik Horneland

Sortie d’un match nul face au Havre, l’AS Saint-Etienne doit retrouver le chemin de la victoire pour maximiser ses chances de se maintenir en Ligue 1. Mais les Verts abordent un match délicat face à Montpellier, dans un duel qui s’annonce sous tension entre relégables. En conférence de presse, Eirik Horneland a d’abord évoqué l’état de son effectif. « Aujourd’hui, l’ensemble du groupe est disponible », a-t-il affirmé, tout en précisant que Ben Old et Ibrahima Wadji pourraient encore manquer cette rencontre.

« Ils commencent à croire en leur corps, mais si on les laisse au repos, ils auront deux semaines complètes pour revenir », a expliqué le coach, laissant planer le doute sur leur présence dans le groupe. Cette gestion des joueurs s’annonce cruciale pour l’ASSE, qui devra faire face à une équipe montpelliéraine redoutable sur ses terres. Avec plusieurs retours à l’entraînement, notamment ceux de Sissoko, Tardieu et Maçon, les Verts semblent retrouver une dynamique plus favorable.

L’un des points positifs relevés par Horneland est l’amélioration physique de son équipe. « On a senti une capacité à finir plus fort contre Le Havre. Plusieurs joueurs reviennent en forme, et cela nous aide énormément », a-t-il souligné. L’entraîneur du club forézien espère tirer profit de cette montée en puissance pour s’imposer face à Montpellier. « La condition physique joue sur beaucoup d’aspects : les duels aériens, le pressing… On a de plus en plus de cordes à notre arc », a-t-il ajouté, convaincu que l’ASSE est en mesure de rivaliser avec ses adversaires.

Horneland a également insisté sur l’importance de certains joueurs qui se démarquent par leur leadership. En attaque, Lucas Stassin fait preuve d’une combativité exemplaire. « Il montre l’exemple, se bat dur pour l’équipe et chasse le but comme il faut », a salué l’entraîneur. Au milieu, Florian Tardieu s’impose comme un patron, malgré un léger pépin physique lors du dernier match. En défense, Max Bernauer a impressionné par son autorité face au Havre, tandis que Gautier Larsonneur a multiplié les sauvetages déterminants dans les cages.

Enfin, Horneland a tenu à souligner le rôle d’Aïmen Moueffek, qui revient fort après sa blessure. « Vous avez vu sa passe décisive contre Nice et son implication sur le but de Stassin contre Le Havre. Il compte pour nous », a-t-il rappelé. Face à Montpellier, l’ASSE devra confirmer ses progrès et afficher un état d’esprit conquérant. Si Horneland sait qu’il dispose d’un groupe en progression, il reste conscient des défis à relever. « J’espère pouvoir m’appuyer sur l’ensemble de l’effectif et sur un groupe qui se rapproche de son meilleur niveau », a-t-il conclu.