OM : La déclaration de De Zerbi qui va faire parler

Après la défaite de l’OM face au PSG (1-3), Roberto De Zerbi a exprimé sa frustration en conférence de presse. Mais c’est surtout sa déclaration sur la rivalité entre les deux clubs qui risque de faire débat.

PSG-OM, De Zerbi remet en cause le Classique et la différence de Niveau

Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois dominé l’Olympique de Marseille dans ce Classique de la 26e journée de Ligue 1. Malgré une performance en demi-teinte, les Parisiens ont pu compter sur leur supériorité technique et les erreurs défensives marseillaises pour s’imposer.

Ousmane Dembélé, encore décisif, a notamment été l’un des bourreaux des Olympiens. Avec ce succès, le PSG conforte son avance en tête du championnat et relègue son rival marseillais à 19 points. Une situation qui illustre l’écart de niveau entre les deux formations, un point qui n’a pas échappé à Roberto De Zerbi.

Présent en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur marseillais ne s’est pas contenté d’analyser la défaite de son équipe. Frustré par les trois buts encaissés, il a aussi remis en question la notion de « Classique » entre l’OM et le PSG. « Vous appelez ça un Clasico, pour moi, ce n’est pas un Clasico. On ne peut pas comparer l’effectif et la force économique des deux clubs. Le Clasico, c’est quand il y a une lutte, tu prends un coup, tu en remets un. Là, il n’y a pas de compétition, vraiment », a-t-il lâché.

Une déclaration forte, qui risque de faire beaucoup parler en France. Interrogé sur cette sortie du technicien italien, Luis Enrique a tenu à défendre son équipe et le championnat français. « On a 19 points d’avance parce qu’on a été infiniment meilleurs. Mais pourquoi dénigrer les équipes françaises ? Le PSG est juste très fort, et il pourrait aussi le démontrer ailleurs »,a-t-il déclaré. Une réponse qui souligne la domination actuelle du PSG, mais qui ne fera pas disparaître les interrogations sur l’avenir de cette rivalité historique.