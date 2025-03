PSG-OM : Furieuse, Véronique Rabiot s’attaque encore au Paris SG

Véronique Rabiot ne décolère point ! Furieuse suite aux insultes proférées lors du Classique PSG-OM, elle dénonce l’attitude méprisante du Paris Saint-Germain.

Véronique Rabiot salue le soutien de l’OM

Les banderoles et insultes visant Adrien Rabiot et ses parents, lors du Classique PSG-OM (3-1) dimanche dernier, ont suscité une vive indignation dans le monde du sport. Véronique Rabiot a exprimé sa colère et a décidé de porter plainte suite à ces insultes. De son côté, l’Olympique de Marseille a rapidement apporté son soutien au joueur et à sa famille.

Le club phocéen a publié un communiqué condamnant les « attaques personnelles ignobles et inacceptables ». La direction marseillaise a également annoncé qu’elle se joignait à la plainte déposée par la famille du milieu de terrain tricolore. Cette attitude exemplaire de l’OM a été saluée par Véronique Rabiot, qui souligne le soutien apporté par le club et les joueurs.

« Ça m’a fait chaud au cœur, et c’est exactement ce que j’ai dit au président. Je lui ai dit : ‘Monsieur Longoria votre message me fait chaud au cœur’ », a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport. Elle a également apprécié le geste du club de nommer son fils capitaine face au PSG, y voyant une marque de soutien et d’élégance.

Elle dénonce l’indifférence du PSG

Interrogée sur une éventuelle réaction du PSG, Véronique Rabiot a affirmé que le club ne s’était pas excusé et qu’elle n’en attendait pas. Elle a rappelé les incidents survenus il y a six ans, lorsque son fils évoluait encore au PSG, et a déploré l’absence de réaction à l’époque.

« Je veux que les gens bougent, je veux que ça bouge, je veux qu’on puisse aller voir un match tranquille sans se faire insulter, sans se faire injurier, sans qu’il y ait des diffamations », a-t-elle déclaré. Véronique Rabiot a dénoncé les insultes et les diffamations dont elle et son fils ont été victimes, déplorant le caractère inacceptable de ces comportements.