PSG-OM : Insultes contre Rabiot, Pablo Longoria se déchaîne

L’OM apporte son soutien Adrien Rabiot ! Le club présidé par Pablo Longoria condamne fermement les insultes proférées lors de la défaite face au PSG et compte porter plainte pour défendre son joueur.

L’Olympique de Marseille ne compte pas laisser impunis les incidents survenus au Parc des Princes lors du Classique contre le PSG. Au lendemain de la défaite (3-1), le club dirigé par Pablo Longoria a décidé de prendre position et de soutenir publiquement son joueur, Adrien Rabiot, ainsi que sa famille.

Suite aux banderoles insultantes déployées par les ultras parisiens et les messages injurieux visant la famille du milieu de terrain français, la direction de l’OM a choisi de réagir fermement. Selon les informations de RMC Sport, le club phocéen va déposer plainte. L’Olympique de Marseille apporte ainsi son soutien total à Adrien Rabiot et condamne avec la plus grande fermeté les propos visant sa famille. Le club estime que ces actes sont honteux et scandaleux.

La source explique que la direction de l’OM a pris le temps de faire le point en interne, avec le joueur, afin d’éviter d’interférer dans les réactions liées au match. Néanmoins, l’agacement était palpable à l’Olympique de Marseille face aux insultes émanant des tribunes du Parc des Princes. Avec cette plainte, le club espère ainsi envoyer un message fort et dissuader de tels agissements à l’avenir.