La vente OM prend une tournure détestable. Les Saoudiens, intéressés par le rachat de l'Olympique de Marseille, placent Frank McCourt face à la réalité.

Ce qu'attendent les Saoudiens de Frank McCourt dans la vente OM

La vente OM revient encore sur la table. Le club phocéen, comme le Paris Saint-Germain et les Qataris, attend les Saoudiens pour espérer rayonner sur le plan national et européen. L’équipe phocéenne a besoin d’un investisseur capable d’injecter d’importants capitaux dans son fonctionnement afin de recruter d’excellents joueurs pour défendre ses couleurs dans toutes les compétitions.

Frank McCourt a certes toujours dit qu’il n’était pas vendeur, mais l’Américain n’a pas non plus révélé avoir reçu une offre de 200 millions d’euros en provenance d’Arabie saoudite. Si vous n’êtes pas vendeur et que vous n’avez entamé aucune discussion dans ce sens, difficile pour un potentiel acheteur de vous envoyer une telle offre. On s’imagine donc bien que le milliardaire s’applique une stratégie connue de tous, pour vendre trop cher l’OM qu’il a racheté 45 millions d’euros à Margarita Louis-Dreyfus, l’Américain a tout intérêt à répéter en boucle qu’il n’est pas vendeur.

Cette stratégie lui a permis de recevoir une proposition de 200 millions d’euros pour la vente de l'OM, selon le média israélien i24NEWS. Sauf que Frank McCourt en veut plus, beaucoup plus, avant de lâcher les commandes du club. Il voudrait que lui soit signé un chèque de 460 millions d’euros. Les Saoudiens ont beau faire preuve de générosité financière, ils n’arrivent pas à justifier le pourquoi de ce montant, qui, à l’heure actuelle ne correspond pas au sens de la valeur marchande de l’Olympique de Marseille.

Le rachat de l'OM à 460 millions d'euros, est-ce réaliste ?

Le Stade Vélodrome n'appartenant pas au club, il n’est pas inclus dans ce prix exigé par l’Américain. L’Olympique de Marseille n’a plus rien gagné depuis 2012 (Coupe de la Ligue). L’OM n’a plus remporté le championnat de France depuis 2010. Pour ce qui est de la Coupe de France, cela fait une éternité qu’elle n’a pas été endossée par l’OM (1989). Néanmoins, la formation olympienne comporte une étoile de la Ligue des champions sur sa tunique. Là aussi, cela fait plusieurs décennies que l’équipe n’a plus joué les premiers rôles en Europe.

En l’état, l’Olympique de Marseille ne peut raisonnablement pas coûter le prix exigé par Frank McCourt. Les riches saoudiens proches de Mohammed ben Salmane (MBS), tout puissant Premier ministre d'Arabie saoudite, reculent donc peu à peu à la grande inquiétude des supporters marseillais, mais aussi de Frank McCourt lui-même.

L’Américain n’avait pas forcément imaginé devoir sortir des coéquipiers supplémentaires cet été pour racheter de nouveaux joueurs et aussi engager un nouveau coach. C’est pourtant ce qu’il va devoir faire s’il reste sur ses extravagantes exigences. En faisant croire à un recul d’intérêt sur la vente OM, les Saoudiens veulent justement faire réaliser à l’Américain qu’il ne croule pas sous les propositions et qu’il doit modérer ses exigences. Frank McCourt entendra-t-il ce message qui a pour objectif de réduire le prix de vente de l’Olympique de Marseille ?