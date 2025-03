Mercato FC Nantes : Douglas Augusto répond cash sur son avenir au FCN !

Douglas Augusto a fait le point sur son avenir au FC Nantes à quelques mois du prochain mercato estival. Le milieu de terrain brésilien ferme la porte à un départ du FCN cet été.

Mercato FC Nantes : Douglas Augusto veut rester au FCN

Le milieu de terrain brésilien du FC Nantes, Douglas Augusto, s’est prononcé sur son avenir au sein du club ligérien lors d’un entretien accordé à Presse Océan. Arrivé à Nantes lors du mercato estival 2023 en provenance du PAOK Salonique, le milieu brésilien de 28 ans a évoqué les coulisses de son transfert.

Après quatre saisons passées en Grèce, Douglas Augusto a décidé d’évoluer dans un championnat plus compétitif. Les discussions avec son ancien club ont été difficiles, car le président du PAOK a montré une réticence à le laisser partir. Déterminé à rejoindre le FC Nantes et désireux de découvrir un nouvel environnement, Douglas Augusto a même consenti à une baisse de salaire pour faciliter le transfert.

Douglas Augusto est fier de s’adapter rapidement au style de jeu du FCN. « J’ai accepté de baisser mon salaire pour venir ici, car je voulais changer d’air. Et je suis content, car je me suis bien adapté au FC Nantes, même si le style de jeu était différent. », a révélé le Brésilien.

Sous contrat jusqu’en 2027, Douglas Augusto a tenu à clarifier sa situation. Le milieu de terrain brésilien se sent heureux à Nantes et veut poursuivre l’aventure avec les Canaris. « Je suis en contrat jusqu’en 2027 et focus à 100 % sur le FCN, le reste appartient à Dieu », a-t-il ajouté.

Cette saison, Douglas Augusto a déjà fait 23 apparitions avec le FC Nantes, a inscrit deux buts et a délivré deux passes décisives. Selon le site Transfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros.