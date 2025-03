FC Nantes : Les hommes clés de Kombouaré, classement inattendu du temps de jeu au FCN

Alors que la saison de Ligue 1 entre dans sa dernière ligne droite, certains joueurs du FC Nantes se démarquent par leur temps de jeu sous Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Castelletto et Abline en leaders au FCN

Après 25 matchs disputés, Jean-Charles Castelletto et Matthis Abline sont les joueurs les plus sollicités de l’effectif nantais. Le défenseur central a cumulé 2008 minutes, tandis que l’attaquant arrivé du Stade Rennais affiche 2005 minutes. Ces deux éléments sont devenus des piliers du système d’Antoine Kombouaré, apportant respectivement solidité défensive et dynamisme offensif. Moses Simon, pourtant considéré comme un joueur clé du FCN, n’arrive qu’en troisième position avec 1842 minutes.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Le FCN en danger pour Moses Simon !

Le Nigérian devance Pedro Chirivella (1810 minutes), véritable métronome du milieu de terrain. Au cœur du jeu nantais, Johann Lepenant (1672 minutes) et Douglas Augusto (1641 minutes) confirment leur importance. Leur endurance et leur impact dans les transitions font d’eux des éléments incontournables de l’équipe. La défense repose aussi sur un trio expérimenté : Kelvin Amian (1565 minutes), Nicolas Pallois (1532 minutes) et Nicolas Cozza (1486 minutes).

Lisez aussi : FC Nantes vs LOSC : Le groupe du FCN presque au complet pour défier Lille

Leur présence régulière a permis à Nantes de rester compétitif malgré les défis défensifs rencontrés cette saison. Certaines absences ont affecté le temps de jeu de plusieurs joueurs. Alban Lafont, le gardien titulaire, n’a joué que 1080 minutes, ayant été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. En attaque, Mostafa Mohamed (878 minutes) n’a pas autant pesé que prévu sur la saison nantaise. Lisez aussi : FC Nantes : Cette erreur de casting qui pourrait coûter gros à Kombouaré et au FCN

En bas du classement, Ignatius Ganago (232 minutes) et Jean-Philippe Gbamin (210 minutes) ont un rôle marginal. Quant à Fabien Centonze (77 minutes) et Francis Coquelin (46 minutes), ils n’ont pratiquement pas eu leur chance cette saison. Si certains cadres sont indéboulonnables, la gestion du temps de jeu montre aussi des choix tactiques forts de la part d’Antoine Kombouaré.