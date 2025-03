Mercato : Divorce brutal avec l’OM, Jordan Veretout déballe tout

Le mercato estival a parfois des allures de rupture brutale. Pour Jordan Veretout, son départ de l’OM pour l’OL en est la preuve. Dans une récente interview, le joueur a exprimé sa déception face à cette décision qu’il n’avait pas anticipée.

Mercato OM : Un départ forcé et un goût amer pour Jordan Veretout

Le dernier mercato estival de l’Olympique de Marseille a été marqué par plusieurs cadres. Samuel Gigot a par exemple signé à La Lazio Rome, tandis que Jordan Veretout a décidé de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Après deux saisons pleines sous le maillot phocéen, le milieu de terrain français a été contraint de quitter le club, une décision qu’il a du mal à digérer.

Dans une récente interview accordée à Free Foot, Jordan Veretout a en effet révélé que son transfert à Lyon n’était pas son choix initial. Il souhaitait poursuivre son aventure à Marseille, où il se sentait bien après avoir donné le meilleur de lui-même pendant deux ans. Cependant, les dirigeants phocéens en ont décidé autrement, le considérant comme « hors projet ».

Cette annonce a été un choc pour le joueur, qui ne s’attendait pas à un tel revirement de situation. « Quand on m’a appelé pour me dire que j’étais hors projet, ça m’a un peu choqué. Je n’avais pas trop l’intention de partir. Il a fallu que je rebondisse et c’est allé très vite avec Lyon », a-t-il confié.

Jordan Veretout a dû se tourner vers l’OL, où l’entraîneur Pierre Sage l’a convaincu de rejoindre son équipe. Il est désormais un élément clé du dispositif lyonnais, mais il n’oublie pas son passage à l’OM et le sentiment d’injustice qui l’accompagne.