OM Mercato : Longoria empêche deux grosses ventes à Marseille

Publié par Timothée Jean le 02 septembre 2022 à 22:59





OM Mercato : Durant les dernières heures du mercato, Pablo Longoria avait l’occasion de boucler deux grosses ventes à Marseille. Il en a décidé autrement.

OM Mercato : Longoria confirme des offres pour Gerson et Guendouzi

Englué dans une situation financière compliquée, l’Olympique de Marseille devait se séparer de plusieurs joueurs lors de la dernière journée du mercato. Si l’ OM est finalement parvenu à se débarrasser de Jordan Amavi et Duje Caleta-Car, Bamba Dieng était aussi proche de quitter le navire marseillais afin de rebondir à l'OGC Nice. Les différentes parties engagées dans ce dossier étaient tombées d’accord pour son transfert à hauteur de 12 millions d’euros. Mais cette transaction a échoué au dernier moment, puisque l’international sénégalais a été recalé à la visite médicale.

Sauf un énorme retournement de situation, Bamba Dieng va donc poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille cette saison. Outre ce dossier, l’ OM aurait également pu boucler deux ventes totalement inattendues dans les derniers instants du marché des transferts. Plusieurs écuries étrangères ont approché la direction phocéenne en vue d’un possible transfert de Gerson. Mattéo Guendouzi a, lui aussi, fait l’objet d’une grosse offensive venue de la Serie A. « On a eu des offres pour Gerson, plusieurs en Angleterre et une en Espagne. Puis une offre en Italie pour Mattéo Guendouzi », a confirmé en personne Pablo Longoria en conférence de presse.

OM Mercato : La direction marseillaise a tenu bon

Si le président de l’ OM refuse de dire les prix ou encore de dévoiler l’identité des clubs intéressés, une chose est certaine. Les ventes de Gerson et Mattéo Guendouzi auraient pu rapporter gros à Marseille. Mais pour la direction phocéenne, il était hors de question de perdre ces deux talents en cette fin de mercato estival. Les dirigeants phocéens ont gentiment refusé les différentes propositions pour les deux joueurs. « Je ne vais dire ni le prix ni les clubs, mais on a tenu », a ajouté Pablo Longoria. Cette fin de mercato a visiblement été très agitée au sein du club phocéen.