PSG : Larqué fracasse Al-Khelaïfi et son influence sur la Ligue 1

Jean-Michel Larqué n’a pas mâché ses mots à l’égard de Nasser Al-Khelaïfi. L’ancien joueur de l’ASSE critique l’emprise du président du PSG sur le football français, et dénonce une influence bien plus grande que celle de ses prédécesseurs.

Une domination historique du PSG d’Al-Khelaïfi, mais… différente

Interrogé sur RMC Sport, Jean-Michel Larqué a replacé l’influence du dirigeant parisien dans l’histoire de la Ligue 1. Il rappelle que d’autres dirigeants ont déjà occupé une place prépondérante dans le championnat français. « Ce n’est pas nouveau. Chaque fois qu’un club a dominé le championnat de France, son président était le patron du football français », explique-t-il. Il cite notamment Roger Rocher (ASSE), Bernard Tapie (OM) et Jean-Michel Aulas (OL).

Mais pour lui, la situation du PSG est différente : « Aujourd’hui, c’est au tour du Paris Saint-Germain de dominer de la tête et des épaules. Et donc, il (Al-Khelaïfi) a une place prépondérante ». Si Larqué reconnaît la domination sportive du PSG, il pointe surtout du doigt l’impact économique d’Al-Khelaïfi. « En plus d’être dominateur sur le plan sportif, il tient tout le monde par le portefeuille. C’est ça la différence », assène-t-il.

L’ancien Stéphanois va plus loin en dénonçant une gestion autoritaire : « Je ne pense pas que les précédents présidents viraient leurs collègues comme il les vire et disait qu’il ne voulait plus les voir ». Jean-Michel Larqué n’est pas le seul à s’attaquer au président parisien. Daniel Riolo et plus récemment Véronique Rabiot ont également critiqué son influence sur la Ligue 1. Le Qatari, de son côté, reste silencieux face à ces attaques.