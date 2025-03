OM : De Zerbi prépare déjà l’après-Greenwood, la machine est lancée

Alors que Mason Greenwood est relégué sur le banc de touche, l’OM prépare déjà l’avenir. Roberto De Zerbi semble avoir trouvé la solution pour le remplacer.

OM : De Zerbi ne traîne pas, la succession de Mason Greenwood a débuté

L’avenir de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. Son irrégularité et son manque d’implication à l’entraînement suscite diverses interprétations. Les consultants sportifs, à l’image de Walid Acherchour et Jenifer Mendelewitsch, estiment que l’attaquant anglais devient un problème pour l’OM et qu’un départ cet été est fort probable.

Ils expliquent que l’OM, qui a investi environ 30 millions d’euros sur Mason Greenwood, pourrait se séparer de lui au terme de la saison. Sachant que plusieurs grand clubs européens, tels que le Bayer Munich, le FC Barcelone ou encore le PSG, seraient sur ses traces. Cependant, Manchester United, son ancien club, percevrait 50% de la plus-value du transfert, ce qui complique l’opération financière.

Bilal Nadir, une solution crédible pour le remplacer ?

En attendant, selon Le But, Roberto De Zerbi semble avoir déjà trouvé un remplaçant à Mason Greenwood : Bilal Nadir. Titulaire lors des deux derniers matchs de l’OM, le jeune joueur séduit l’entraîneur italien par son intelligence de jeu et sa capacité à évoluer entre les lignes. Néanmoins, Bilal Nadir est loin d’avoir le même rendement statistique que Greenwood, auteur de 16 buts et 3 passes décisives cette saison

L’ancien Niçois n’a été décisif qu’une seule fois, avec un but inscrit face au Havre. L’OM de De Zerbi devra donc trouver un équilibre entre le potentiel de Bilal Nadir et le besoin de résultats immédiats. De son côté, Greenwood voit son avenir à Marseille s’assombrir. Une réaction immédiate est attendue en vue de renverser la situation.