OM : Le faux pas contre le RC Lens peut coûter cher à Marseille, voici pourquoi !

L’OM a raté une occasion en or de renforcer sa position en Ligue 1 après une défaite frustrante contre le RC Lens à domicile. Ce revers, combiné à un choc imminent face au PSG, place l’équipe marseillaise dans une position délicate.

OM-RC Lens : Un revers qui fait mal au moral

Malgré une nette domination dans le jeu, l’Olympique de Marseille a échoué à battre Lens au Vélodrome, en s’inclinant 1-0 en toute fin de match. Les Marseillais ont multiplié les occasions, mais Mathew Ryan, le gardien lensois, s’est montré impérial. Le manque de finition de Marseille a été criant, une lacune qui persiste depuis plusieurs matchs et qui a pénalisé l’équipe dans cette rencontre capitale.

Le manque de tranchant offensif a été pointé du doigt par les analystes, dont Walid Acherchour, qui n’a pas mâché ses mots : « C’est un énorme coup d’arrêt. Il y avait une opportunité en or avec Monaco qui lâche des points, Lens diminué… et l’OM passe à côté », a-t-il déclaré. Ce faux pas survient après une défaite humiliante à Auxerre (3-0) et une victoire poussive contre Nantes (2-0), mettant en lumière un problème récurrent : l’inefficacité offensive.

Un autre point de critique concerne les choix tactiques de Roberto De Zerbi, qui a remplacé Merlin par Rowe en cours de match. Cette décision a été mal perçue par beaucoup, notamment en raison du manque de présence offensive du club phocéen. « On manque de présence devant, il n’y a pas de joueur capable de finir », a ajouté Acherchour. Ces choix controversés ont contribué à fragiliser une équipe déjà sous pression.

La défaite contre Lens place Marseille dans une position délicate avant son déplacement au Parc des Princes le dimanche 16 mars. Avec un calendrier serré et la concurrence féroce pour la Ligue des champions, un autre faux pas à Paris pourrait coûter très cher. « Si l’OM ne réagit pas contre Paris, la deuxième place va sérieusement vaciller », a averti Acherchour. Un match décisif qui pourrait faire basculer la saison marseillaise.