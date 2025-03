ASSE : L’incroyable décision de Lucas Stassin au profit des Verts

La raison secrète de la non-sélection de Lucas Stassin, buteur de l’ASSE, avec les Espoirs belges est désormais connue. Il aurait fait un choix fort pendant cette trêve internationale de deux semaines.

ASSE : Lucas Stassin décline la sélection belge pour sauver son club

Espoir international belge, Lucas Stassin est resté à Saint-Etienne pendant la trêve internationale. Évidemment, il ne figure pas sur la liste du sélectionneur de l’équipe de Belgique Espoirs. L’absence du jeune attaquant de l’ASSE en Belgique a même suscité des interrogations.

Mais, selon les dernières informations, il n’a pas été écarté par Gill Swerts. D’après les le journal Le Soir, Lucas Stassin a préféré se concentrer sur son club, en grande difficulté en Ligue 1. Il a donc privilégié l’AS Saint-Etienne aux Diablotins, si l’on en croit le quotidien belge.

L’attaquant belge enchaîne les buts avec l’AS Saint-Etienne

Il faut dire que l’avant-centre de 20 ans a connu une longue période d’adaptation dans le championnat avant de trouver le chemin des filets. Il a disputé 11 matchs consécutifs sans marquer le moindre but. Mais, depuis la 15e journée de Ligue 1, Lucas Stassin enchaîne les buts. Il en est à 8 buts inscrits et 5 passes décisives lors des 12 derniers matchs disputés.

Actuel meilleur buteur de l’ASSE, en comptant les 2 buts marqués à Montpellier, le jeune Belge et ses coéquipiers préparent le prochain match contre le PSG, le 29 mars. Plus globalement, les Verts préparent surtout le sprint final dans la course au maintien dans l’élite.

Eirik Horneland compte particulièrement sur Lucas Stassin pour atteindre l’unique objectif de l’ASSE en cette fin de saison.