Mercato ASSE : Lucas Stassin justifie enfin son transfert record

Attendu par l’entraîneur de l’ASSE face au Montpellier HSC, dimanche, Lucas Stassin, auteur d’un doublé, a répondu présent. Désormais meilleur buteur des Verts, il est en train de justifier son transfert record à Saint-Étienne.

ASSE : Lucas Stassin, l’homme providentiel d’Eirik Horneland

Lors de sa conférence de presse d’avant-match contre Montpellier, Eirik Horneland a loué les qualités de Lucas Stassin, l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne. « Je pense qu’il a progressé grâce à son travail acharné et efficace à l’entraînement, et à sa détermination en match pour marquer et aider l’équipe. […] Physiquement, il s’est également adapté au niveau de ce championnat », a déclaré l’entraîneur des Verts.

Lisez aussi : Montpellier-ASSE : interpellations et blessures, le chaos

Conscient de la responsabilité qui lui incombe, en raison de son transfert record de 10 millions d’euros, l’attaquant de 20 ans a promis d’aider l’AS Saint-Etienne à se maintenir en Ligue 1. « Je ferai tout, jusqu’au dernier jour du championnat, pour que l’ASSE reste en Ligue 1 », a-t-il affirmé dans le quotidien belge Le Soir, avant de répondre à une question sur son adaptation à la Ligue 1. « Je n’ai pas ressenti la pression d’être la recrue la plus chère de l’histoire de l’ASSE », a-t-il ensuite rassuré.

Mercato : Auteure de 8 buts et 5 passes décisives, la recrue à 10 M€ brille enfin

Après une période d’adaptation de 11 matchs sans marquer (il avait tout de même délivré 4 passes décisives), Lucas Stassin a trouvé le déclic lors de la 15e journée de championnat. Depuis, il enchaîne les buts. Dimanche, il a inscrit un doublé contre le Montpellier HSC avant l’arrêt du match, portant ainsi à huit le nombre de buts inscrits par le jeune attaquant stéphanois lors des 12 derniers matchs consécutifs.

Lisez aussi : Lucas Stassin – Irvin Cardona, une connexion naissante pour sauver l’ASSE

Si le résultat du match interrompu est finalement homologué, Lucas Stassin deviendrait le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne avec 8 buts et 5 passes décisives en 23 matchs de Ligue 1, dépassant ainsi Zuriko Davitashvili, auteur de 7 buts et 5 passes décisives.

Le retour en forme du Belge dans le sprint final est une excellente nouvelle pour Eirik Horneland, dont l’équipe a besoin de victoires pour assurer son maintien dans l’élite. En tout cas, Lucas Stassin commence à justifier le gros investissement consenti par les dirigeants de l’ASSE pour le recruter en Belgique l’été dernier.