L’ASSE déjà condamnée à la relégation en Ligue 2 ?

L’ASSE est-elle déjà condamnée à la relégation en Ligue 2 à douze journées de la fin de la saison ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer. Mais des consultants alertent déjà sur le danger qui guette les Verts.

L’ASSE à la dérive : des statistiques alarmantes ?

Avec ses 18 points au compteur, l’ASSE est clairement menacée de relégation en Ligue 2, après sa lourde défaite face à l’OM (5-1) samedi dernier. Bien que les Verts profitent des défaites du Havre AC et de Montpellier HSC pour rester à la 16e place, synonyme de barrages, ils possèdent la pire défense de Ligue 1 avec 50 buts encaissés en 22 matchs, dont 39 à l’extérieur.

À l’extérieur, le bilan stéphanois est catastrophique : dix défaites et deux nuls. Au total, le club compte 14 défaites, trois nuls et cinq victoires.

Nommé en décembre dernier pour sauver l’ASSE, Eirik Horneland n’y parvient pas. Son bilan personnel est tout aussi alarmant : quatre défaites, deux nuls et une seule victoire. Soit 5 points glanés sur 21 possibles, 16 buts encaissés et seulement 8 marqués en 7 matchs.

Florian Gautreau : « En termes de niveau et de qualité, c’est insuffisant »

Dans l’After Foot sur RMC, Florian Gautreau s’est montré pessimiste quant au maintien de l’ASSE en Ligue 1. « Pour être très clair, je pense que, en termes de niveau et de qualité, c’est insuffisant », a-t-il commenté. Il a notamment critiqué la défense de Saint-Etienne, jugeant le mercato hivernal du groupe Kilmer Sports Ventures insuffisant. « Face à l’OM, l’arrière droit, c’était Léo Pétrot, un gaucher, en raison des absences de Dennis Appiah et Yvann Maçon. Mais on sort du mercato et le club n’a pas anticipé », a-t-il souligné.

Alors qu’il reste 12 journées et donc 36 points en jeu, Florian Gautreau estime que même les meilleurs entraîneurs ne pourraient pas tirer grand-chose de cet effectif de l’ASSE. « Tu peux mettre trois coachs différents, je ne suis pas certain que ça change grand-chose. Je pense que tu peux mettre Pep Guardiola, mais tu ne t’en sortiras pas », a-t-il déclaré.