RC Lens : Adrien Thomasson prépare un grand derby contre le LOSC

Le RC Lens se prépare pour l’un des matchs les plus attendus de la saison, le derby du Nord contre le LOSC, qui se jouera ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1. Après avoir perdu le premier match au stade Bollaert, les Sang et Or sont déterminés à offrir une revanche à leurs supporters.

Un derby crucial pour le RC Lens face au LOSC

Adrien Thomasson, milieu de terrain du RC Lens, ne cache pas son impatience à l’approche de ce duel. « C’est un match qu’on attend depuis l’aller. On en parle car il nous est resté en travers de la gorge », confie-t-il. Cette rencontre face au LOSC revêt une importance particulière après la défaite des Lensois lors du premier derby à domicile. Pour Thomasson, il est primordial de faire bonne figure cette fois-ci.

« J’espère que je ne suis pas le chat noir car depuis que je suis à Lens, je n’ai jamais battu les Lillois. J’espère que ce sera le cas dimanche prochain », a-t-il déclaré. Le milieu de terrain lensois souligne que l’équipe est bien préparée pour affronter Lille. « Pendant la trêve, on s’entretient fort car on sait qu’on a un gros match à jouer à la reprise », explique-t-il. 🔥🔴🟡 Adrien Thomasson lance le derby dans Stephen Brunch : "Depuis que je suis à Lens, je n'ai jamais battu Lille, j'espère que ce sera le cas dimanche prochain." pic.twitter.com/kuVfxRheRB— RMC Sport (@RMCsport) March 23, 2025

Ce derby est non seulement un enjeu régional mais aussi un tournant dans la saison des Sang et Or. « C’est un tournant en vue de la fin de saison », ajoute Thomasson, conscient des enjeux qui pèsent sur ce match. Les Lensois savent que ce derby pourrait être décisif pour la suite de leur saison, et ils sont prêts à répondre présents pour offrir une victoire tant attendue à leurs fans.