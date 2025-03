OL : Équipe de France, Cherki reçoit un message fort de Deschamps

Alors que ses anciens coéquipiers sont en Équipe de France A, Rayan Cherki évolue toujours avec les Espoirs. À l’occasion de cette trêve internationale, le meneur de jeu de l’OL a reçu un message fort de Didier Deschamps.

Équipe de France : Cherki avec les Espoirs, Barcola et Doué avec les A

Rayan Cherki (21 ans) et Bradley Barcola (22 ans) ont été coéquipiers à l’OL, leur club formateur, avant le transfert du dernier au PSG fin août 2023. Le milieu offensif des Gones a également côtoyé Désiré Doué (19 ans) au sein des sélections de jeunes, notamment avec les Espoirs et dernièrement en sélection Olympique pour les JO-2024.

Lisez ausi : Ligue Europa : L’OL renfloue ses caisses, le jackpot en vue

À voir AS Monaco Mercato : Adi Hütter affole l’Europe !

Contrairement aux deux jeunes ailiers du Paris Saint-Germain, qui sont désormais internationaux A, Rayan Cherki évolue toujours avec les Espoirs Tricolores. Absent de la liste de Didier Deschamps pour la trêve internationale de mars 2025, le numéro 18 de l’OL a tout de même reçu un message fort du sélectionneur des Bleus.

Deschamps : « À Rayan Cherki de confirmer »

Interrogé sur une probable sélection du natif de Lyon, il a répondu : « Que Rayan Cherki, comme d’autres, ait le potentiel de venir en Équipe de de France A : oui, bien évidemment. Mais il y a du monde ». Deschamps a ensuite précisé la condition à remplir : « À lui de confirmer », a-t-il indiqué.

Lisez aussi : L’OL et le PSG en tête d’un classement de la Ligue 1

Il est important de rappeler que Rayan Cherki a été étincelant lors du match des Espoirs de France contre l’Angleterre, vendredi dernier. Il a marqué un but et délivré deux passes décisives lors de la victoire des Bleuets (5-3). Malheureusement pour le Lyonnais, il s’est blessé au pied gauche (contusion) et a dû quitter la sélection prématurément.

À voir Mercato LOSC : Lille enregistre une perte énorme !