Ligue Europa : L’OL renfloue ses caisses, le jackpot en vue

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa, l’OL vise sérieusement les demi-finales de la compétition, afin de toucher un jackpot supplémentaire de 4,2 millions d’euros. Mais, il faudra franchir l’obstacle Manchester United d’abord !

L’OL a déjà empoché plus de 11 M€ grâce à la Ligue Europa

Placé sous la surveillance de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) en raison de ses difficultés financières, l’OL voit sa situation financière s’améliorer grâce à la Ligue Europa. Selon le barème fixé par l’UEFA, le club rhodanien a déjà perçu plus d’une dizaine de millions d’euros.

Pour sa qualification en phase de groupes de cette compétition, l’Olympique Lyonnais avait déjà reçu 4,31 millions d’euros. Pour sa qualification en huitièmes de finale, puis en quarts de finale, les retombées fixes sont estimées respectivement à 1,75 million d’euros et 2,5 millions d’euros.

À voir Les clubs les plus déficitaires de Ligue 1

Lisez aussi : OL : Manchester, une solution trouvée pour les supporters de Lyon

Le club de John Textor a également touché des primes de victoire à hauteur de 1,8 million d’euros, soit 450 000 euros par victoire. En effet, l’OL a remporté quatre matchs, fait trois matchs nuls et concédé une défaite en phase de groupe.

Sa sixième place à l’issue de la phase de poule, synonyme de qualification directe, lui a permis de percevoir un bonus supplémentaire de 600 000 euros. De plus, cette position lui a donné droit à un bonus de classement final en phase de groupe, qui varie en fonction du rang de chaque club. À ce stade de la Ligue Europa, l’OL a donc empoché plus de 11 millions d’euros.

L’OL rêve des 4,2 M€ des demi-finalistes

John Textor et son équipe visent désormais le jackpot de 4,2 millions d’euros supplémentaires, correspondant au montant fixe versé par l’UEFA à chaque équipe qualifiée pour les demi-finales. Si l’OL franchit l’obstacle de Manchester United, son adversaire en quarts de finale, il empochera automatiquement ce montant, ce qui porterait ses revenus à plus de 15 millions d’euros.

À voir Mercato OM : Xavi candidat pour succéder à De Zerbi ??

Pour ce faire, les Lyonnais affronteront les Red Devils les 10 et 17 avril prochains, d’abord au Groupama Stadium lors du match aller, puis à Old Trafford au match retour. Par ailleurs, il faut noter que les finalistes de la Ligue Europa percevront chacun 7 millions d’euros et le vainqueur du trophée recevra un bonus de 6 millions d’euros.

L’OL a donc encore 17,2 millions d’euros à aller chercher, en plus du trophée. Mais le chemin est encore long et les adversaires sont de plus en plus coriaces !