Coup de projecteur : L’OM rejoint la Kings League France !

L’OM devient le premier club français à collaborer avec une équipe de la Kings League France. Une collaboration inédite entre le club marseillais et le Wolf Pack FC d’Adil Rami.

L’Olympique de Marseille passe un cap dans l’univers du football moderne. En rejoignant l’aventure de la Kings League France, le club phocéen devient le premier représentant français à établir un partenariat avec une équipe de ce format alternatif, le Wolf Pack FC, fondé par Adil Rami.

Cette collaboration inédite symbolise plus qu’un simple rapprochement : c’est un pont entre le football traditionnel et les nouvelles formes de pratique. Fidèle à son ADN, Adil Rami, ancien joueur emblématique de l’OM, apporte sa pierre à cet édifice sportif.

« L’Olympique de Marseille devient le premier club français à collaborer avec une équipe de la Kings League France. Il s’agit du Wolf Pack FC, équipe fondée et présidée par l’ancien Olympien Adil Rami. À l’occasion de la première édition de la Kings League France, qui se déroulera à partir du 6 avril prochain, l’Olympique de Marseille innove en collaborant avec le Wolf Pack FC qui a vu le jour sous l’impulsion d’Adil Rami.

Tout au long de cette première édition de la Kings League, les Bleu et Blanc du Wolf Pack FC seront soutenus par l’ensemble de la communauté olympienne, qui aura l’occasion de suivre cette aventure sur les réseaux sociaux de l’OM avec des interactions et beaucoup d’autres surprises », écrit l’OM sur son site officiel.

L’OM prête ses structures et ses couleurs au Wolf Pack FC

Cette collaboration inédite se traduira, au fil des semaines à venir, par plusieurs initiatives : les joueurs du Wolf Pack FC bénéficieront notamment d’un media day au Centre Robert Louis-Dreyfus afin de créer des contenus digitaux qui seront postés sur les plateformes du club, ainsi que d’une mise à disposition des infrastructures et d’équipements de l’Olympique de Marseille.

Ils seront également invités à l’Orange Vélodrome pour encourager l’OM à l’occasion d’un match de Ligue 1 McDonald’s, d’ici la fin de la saison. Tout au long de cette première édition de la Kings League, les Bleu et Blanc du Wolf Pack FC seront soutenus par l’ensemble de la communauté olympienne, qui aura l’occasion de suivre cette aventure sur les réseaux sociaux de l’OM avec des interactions et beaucoup d’autres surprises. 𝗣𝗔𝗕𝗟𝗢 𝗟𝗢𝗡𝗚𝗢𝗥𝗜𝗔 ✖️ 𝗪𝗢𝗟𝗙 𝗣𝗔𝗖𝗞 𝗙𝗖 🤩🔵⚪️



L’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria seront associés à l’équipe d’Adil Rami à la Kings League 😁pic.twitter.com/XYJ418Ofqm— Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2025

Le format singulier de la Kings League, qui voit s’affronter des équipes composées de 7 joueurs avec des règles inspirées du football traditionnel, génère un intérêt croissant en France et dans le monde, et plus particulièrement auprès des jeunes générations. Profondément engagé dans la promotion du football sous toutes ses formes, l’Olympique de Marseille est heureux de se lancer dans cette nouvelle aventure. Le président Pablo Longoria a annoncé soutenir Adil Rami lors de ce tournoi.

