OM-PSG : Adil Rami pousse un énorme coup de gueule

Le Classique OM-PSG a laissé des traces. Adil Rami, ancien défenseur de l’Olympique de Marseille est sorti de ses gonds et a critiqué l’arbitre François Letexier.

OM-PSG : Adil Rami tacle François Letexier

Ce dimanche, le Classique tant attendu entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a tourné à une démonstration de force des Parisiens. Sur leur pelouse du Vélodrome, les Phocéens se sont inclinés lourdement (0-3) et ont vu leur soirée gâchée par l’expulsion d’Amine Harit.

En effet, le club phocéen a été réduit à dix à la 20e minute de jeu. Suite à un duel entre Amine Harit et Marquinhos, l’arbitre de la rencontre, François Letexier, n’a pas hésité à sortir le carton rouge contre le Marocain. Cette décision est vivement contestée par les Marseillais et leurs supporters. C’est le cas d’Adil Rami qui n’a pas mâché ses mots après la rencontre

Sur sa chaîne Twitch, l’ancien défenseur de l’OM a vivement critiqué l’arbitrage de François Letexier. « Le carton rouge, il est très, très, très sévère. En plus Amine Harit le dit qu’il ne le voit pas arriver », a lancé Adil Rami, avant de s’en prendre plus directement à l’arbitre : « Vous savez ce que je pense de Monsieur Letexier, je n’ai même pas besoin de le dire. Il est capable de me suspendre même chez moi sur FC 25. »

Cette nouvelle polémique vient envenimer les relations entre l’OM et l’arbitrage. Les supporters marseillais estiment que leur équipe a été lésée par les décisions arbitrales et que François Letexier a joué un rôle déterminant dans la défaite de leur équipe. Quoi qu’il en soit, Roberto De Zerbi et ses hommes devront vite oublier cette soirée douloureuse pour se concentrer sur les échéances à venir.