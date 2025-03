ASSE : Dissolution des supporters, un ancien ministre s’oppose

La tentative de dissolution des groupes de supporters, dont ceux de l’ASSE, a suscité la réaction de Gil Avérous, ancien ministres des Sports. Il dénonce une décision contre-productive du ministère de l’Intérieur.

ASSE : Les mesures collectives sont injustes selon Gil Avérous

Des groupes de supporters ultras, dont les Magic Fans et les Green Angels de l’ASSE, sont menacés de dissolution par le gouvernement. La procédure envisagée par Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, est décriée par plusieurs personnalités politiques, notamment des députés et sénateurs, ainsi que par l’ensemble des supporters et sportifs.

Gil Avérous, ancien ministre des Sports dans le gouvernement Michel Barnier (21 septembre-23 décembre 2024), a également pris position pour dénoncer une décision qu’il juge injuste. Selon lui, « prendre des mesures collectives » pour punir un ou quelques supporters responsables d’actes individuels est « injuste ».

« À chaque fois qu’il se passe un incident dans un stade, il faut repérer, identifier, interpeller et condamner l’individu responsable. Mais en aucun cas, il ne faut prendre des mesures collectives, car c’est injuste », a-t-il affirmé sur Ici Saint-Étienne Loire.

« Supprimer une association ne changera rien en pratique »

Selon Gil Avérous, la dissolution des groupes de supporters pénaliserait injustement des milliers de supporters qui n’ont rien à voir avec les violences dans les stades et qui ne font que soutenir leur équipe, comme ceux de l’ASSE à Geoffroy-Guichard.

L’ancien ministre a souligné les conséquences négatives de la dissolution envisagée par Bruno Retailleau. « On a besoin d’interlocuteurs dans les stades pour préparer les matchs, anticiper les déplacements et gérer les risques. Supprimer une association ne changera rien en pratique : les membres continueront d’assister aux rencontres, mais il n’y aura plus de cadre structuré pour dialoguer avec eux », a-t-il prévenu.

« Il y a des problèmes à régler dans certains groupes »

Une délégation de l’ASSE a rendez-vous ce mercredi 26 mars devant la Commission nationale de lutte contre le hooliganisme, qui étudiera la question de la dissolution des Green Angels et des Magic Fans.

Dans l’intervalle, Gil Avérous demande aux responsables des groupes de supporters de mettre également de l’ordre dans leurs rangs. « Je ne suis pas naïf : il y a des problèmes à régler dans certains groupes. Mais on a besoin des supporters pour remettre de l’ordre et eux ont besoin des pouvoirs publics pour assainir leur environnement », a-t-il conclu.