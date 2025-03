ASSE : Dissolution, une bonne nouvelle tombe pour les supporters de Saint-Etienne

La situation se décante pour les deux groupes de supporters ultras de l’ASSE, les Magic Fans et les Green Angels, menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur. La ministre des Sports a fait une déclaration apaisante, en réponse à l’inquiétude de Pierrick Cournon, député de la Loire.

ASSE : Un député de la Loire défend les MF91 et les GA92

À la suite de la dénonciation du sénateur de la Loire, Pierre-Jean Rochette, le député de la première circonscription de la Loire, Pierrick Cournon, a interpellé directement la ministre des Sports à l’Assemblée nationale au sujet de la dissolution envisagée des Magic Fans 91 et des Green Angels 92.

Lors de son intervention, mercredi, l’élu ligérien a pris la défense des deux groupes de supporters de l’AS Saint-Etienne. « Les Magic Fans et les Green Angels jouent un rôle majeur dans l’organisation, la conduite et le bon déroulement des animations en tribunes », a-t-il souligné d’emblée.

« En matière de sécurité publique, bien qu’il soit impératif d’éradiquer toute forme de violence dans et aux abords des stades, je crains qu’une dissolution ne soit une très mauvaise réponse à un enjeu réel. Ce serait une fausse bonne idée et cela témoignerait d’une parfaite méconnaissance du fonctionnement des groupes de supporters de la mouvance dite ‘’ultra’’, qui ne saurait être assimilée à l’hooliganisme », a expliqué ensuite Pierrick Cournon.

ASSE : Le gouvernement privilégie finalement les sanctions individuelles !

En réponse au député de la Loire, Marie Barsacq a apporté des précisions sur le projet de dissolution visant cinq groupes ultras, dont les MF91 et les GA92 de l’ASSE.

« Avec le ministre de l’Intérieur, nous avons longuement évoqué ce sujet lors de notre rencontre de la semaine dernière et, bien sûr, il faut sanctionner les actes délictueux. Une enquête est en cours. Certaines associations font actuellement l’objet d’investigations de la part du ministère de l’Intérieur. Une procédure contradictoire sera mise en place afin que ces associations puissent répondre sur ces sujets », a-t-elle précisé.

La ministre des Sports a ensuite annoncé une nouvelle encourageante : « Nous avons insisté, avec Monsieur Bruno Retailleau, et nous étions d’accord sur ce point, sur le fait que la solution la plus pertinente reste la sanction individuelle. C’est donc la piste privilégiée ».

Cette déclaration a été accueillie avec soulagement par les supporters stéphanois et l’ensemble des composantes du club.