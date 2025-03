ASSE : Une menace de suspension complique la fin de saison de Saint-Etienne !

L’ASSE traverse une période complexe alors que le sprint final de la saison 2024-2025 approche. Avec une situation de maintien toujours incertaine en Ligue 1, l’équipe dirigée par Eirik Horneland se trouve confrontée à une menace supplémentaire : une suspension de l’un de ses joueurs clés.

ASSE : Une équipe de Saint-Etienne décimée par les blessures et les suspensions

La trêve internationale n’a pas apporté de répit à l’ASSE, qui doit faire face à une série de problèmes. Plusieurs joueurs sont actuellement indisponibles, notamment Augustine Boakye et Aïmen Moueffek, blessés et absents pour plusieurs semaines. En l’absence de ces éléments essentiels, le coach Horneland se retrouve avec un groupe réduit.

Lisez aussi : ASSE : Horneland envoie un message fort à son équipe

À voir Mercato OM : Medhi Benatia fixé sur le tarif pour Oguz Aydin !

Pour ajouter à cette pression, Maxime Bernauer, déjà suspendu pour le prochain match contre le Paris Saint-Germain, devra éviter toute nouvelle sanction sous peine de se voir également écarté pour plusieurs matchs. Mais le plus grand défi pour Saint-Étienne vient d’Irvin Cardona. L’attaquant, essentiel dans l’attaque des Verts, est sous la menace d’une suspension immédiate.

Lisez aussi : ASSE : La commission de discipline sanctionne sévèrement Bernauer !

Avec deux cartons jaunes déjà récoltés contre Nice et le Havre, Cardona ne doit plus recevoir d’avertissement jusqu’à la fin de la saison, sous peine d’être suspendu pour un match crucial. Une situation préoccupante car l’ASSE n’a plus beaucoup de marge de manœuvre dans sa lutte pour le maintien. Alors que les matchs se succèdent et que la course au maintien s’intensifie, le club forézien devra mobiliser toutes ses forces pour éviter une nouvelle défaite contre des adversaires directs.

Lisez aussi : Montpellier- ASSE : Tapis vert ou reprise ? Un ex-Vert tranche !

À voir Mercato PSG : Lucas Hernandez remplacé par un crack espagnol ?

Les absences et les possibles suspensions compliquent considérablement la tâche des Verts, qui doivent en outre se préparer à affronter le Paris Saint-Germain et Brest dans les jours à venir. Chaque détail comptera dans cette fin de saison haletante. En attendant la décision de la commission de discipline concernant la rencontre face à Montpellier, la pression ne cesse de croître pour les joueurs et le staff stéphanois, déterminés à tout donner pour éviter la relégation.