Mercato OM : Deux départs programmés à Marseille ?

La priorité de l’OM est la qualification pour la Ligue des Champions. Des ventes importantes pourraient être nécessaires en cas d’échec à la prochaine édition de cette compétition européenne.

Mercato OM : Deux gros départs à Marseille cet été ?

Les comptes de l’OM seraient dans le rouge et une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions est nécessaire pour limiter les dégâts. Si les hommes de Roberto De Zerbi n’arrivent pas à atteindre cet objectif, les dirigeants de Marseille seront obligés de réaliser des ventes lors du prochain mercato estival pour ne pas sombrer.

« Je pense que Marseille a du souci à se faire… l’OM a pris 50M€ de CVC et ils trouvent le moyen de perdre plus de 39M€ avant transfert avec cette aide de 50M€. Cette année, elle ne sera pas là, l’aide ! Donc cette année, l’OM va perdre 100M€ ! », a déclaré le journaliste Romain Molina dans une vidéo publiée sur YouTube la semaine dernière.

Le président de l’OM, Pablo Longoria et son bras droit Mehdi Benatia se préparent déjà à toute éventualité. Les dirigeants marseillais ont déjà fixé le prix de deux joueurs très convoités et pourraient toucher le jackpot. Il s’agit de Leonardo Balerdi et Mason Greenwood.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma a coché le nom de Leonardo Balerdi en vue du prochain mercato estival. Le club italien aurait déjà entamé des discussions avec le joueur et prépare une offre de 20 millions d’euros. Selon RMC Sport, les dirigeants marseillais ont fixé son prix de départ à 45 millions d’euros.

Les dirigeants de l’OM seraient également prêts à vendre Mason Greenwood dès cet été pour un montant d’au moins 70 millions d’euros. Selon les informations de Türkiye Gazetesi, la Juventus, l’Atlético de Madrid et Fenerbahçe se positionnent pour s’attacher les services de l’international anglais cet été. Si ces deux transferts se concrétisent, l’OM pourrait engranger 115 millions d’euros cet été.