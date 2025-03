Mercato : L’OM fixe une seule condition pour Balerdi !

En négociations avec la Roma, qui aimerait recruter Leonardo Balerdi lors du prochain mercato estival, l’OM ne fermerait pas forcément la porte pour son défenseur central argentin. Explications.

Mercato OM : L’AS Rome veut attirer Leonardo Balerdi cet été

Dimanche, La Gazzetta dello Sport a annoncé que Paulo Dybala et Leandro Paredes, coéquipiers de Leonardo Balerdi en sélection argentine, auraient insisté pour qu’il les rejoigne à l’AS Rome la saison prochaine. Un forcing qui aurait visiblement porté ses fruits puisque le défenseur de l’OM aurait accepté une proposition du club italien pour un transfert cet été.

Pour devancer toute concurrence, les dirigeants romains seraient entrés en négociations avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Le journal transalpin évoque une opération qui pourrait se conclure autour des 20 millions d’euros.

Mais le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport a rapidement refroidi cette rumeur, affirmant qu’un départ de Balerdi serait loin d’être acquis et que l’Olympique de Marseille ne serait pas vendeur, sauf offre à 45 millions d’euros. Proche du club olympien, le quotidien La Provence a fait le point sur ce dossier.

L’avenir de Leonardo Balerdi conditionné par l’Europe ?

Dans son édition du jour, le journal régional confirme que malgré l’intérêt de la Roma et le lobbying de Paulo Dybala et Leandro Paredes, un départ de Leonardo Balerdi de l’OM est encore loin d’être acquis. Pablo Longoria et les dirigeants marseillais attendraient un montant qui avoisinerait le record de vente de Michy Batshuayi, soit 39 millions d’euros, lorsqu’il rejoignait Chelsea, pour envisager éventuellement un transfert de leur capitaine.

Toujours selon La Provence, le futur du défenseur de 26 ans pourrait également dépendre des résultats du club dans la dernière ligne droite du championnat, et notamment une possible qualification pour une compétition européenne. Dauphin du PSG au classement avec deux points d’avance sur l’AS Monaco et l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille est bien partie pour accrocher une place en Champions ou en Ligue Europa la saison prochaine.

Si le collectif de Roberto De Zerbi confirme ce classement à l’issue de la saison, Balerdi restera à Marseille une année de plus, lui qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028. Mais si l’OM ne se qualifie pas pour l’Europe, alors l’ancien joueur du Borussia Dortmund obtiendra un bon de sortie pour quitter la Canebière durant l’intersaison.

