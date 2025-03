ASSE : Les groupes de supporters font front contre Retailleau

Tous les groupes de supporters de l’ASSE, ainsi que ceux d’autres clubs, ont décidé de s’opposer à la dissolution des Green Angels et des Magic Fans, lancée par Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur.

ASSE : Mobilisation générale contre la dissolution des Green Angels et Magic Fans

À l’initiative des Green Angels et des Magic Fans, un grand rassemblement de supporters de l’ASSE se tiendra place Jean Jaurès, samedi midi, avant le match de leur équipe contre le PSG au stade Geoffroy-Guichard. Les habitants de Saint-Étienne sont également invités à participer à cet événement populaire. À travers ce rassemblement massif, le peuple vert souhaite adresser un message fort à Bruno Retailleau et au gouvernement, afin de les dissuader d’engager la procédure de dissolution des GA92 et des MF91.

À quelques jours de cet événement crucial dans le centre-ville de Saint-Etienne, les supporters de l’ASSE ont reçu le soutien de 163 groupes de supporters et de 61 députés et sénateurs. Outre le président du club, Ivan Gazidis, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a pris position pour soutenir le peuple vert et exprimer son opposition à la décision gouvernementale, tout comme l’ancien ministre des Sports, Gil Avérous.

Les supporters se rassemblent pour faire entendre leur voix, « Retailleau seul contre tous » ?

Forts du soutien de toutes ces personnalités et groupes de supporters, les responsables des Green Angels estiment que « Bruno Retailleau est seul contre tous ! ».

« Il y a une mobilisation de plus de 163 groupes de supporters, qui signent un communiqué. Je dis bien groupes de supporters, car il y a des ultras, mais pas seulement. De nombreux groupes non-ultras, tels que les Indépendantistes stéphanois 1998, l’Union des Supporters Stéphanois et les Socios Verts, ont également signé ce communiqué. D’un autre côté, nous avons une mobilisation politique. Nos kops sont le reflet d’une société, d’un territoire.

On nous défend contre l’atteinte à la liberté d’association, contre l’atteinte à la ferveur dans les stades, contre l’attaque envers des interlocuteurs, et contre une décision qui n’a aucun sens en matière d’ordre public. Tout le monde se retrouve donc concerné. Oui, Bruno Retailleau est seul contre tous, et c’est ce que nous essayons de lui montrer à travers ces différentes initiatives », a déclaré le groupe de supporters de l’ASSE.