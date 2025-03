Vente OM : la confirmation d’un ministère qui relance tout !!

Les supputations sur la vente OM devenue une arlésienne commençaient à s’essouffler, mais une confirmation des services d’un grand ministre français relance le dossier.

Les démentis officiels se sont succédé ces derniers temps, y compris de la part d’une frange d’observateurs crédibles. Mais menée par Thibaud Vézirian, l’affaire de la vente de l’OM continue de demeurer un rêve jusqu’ici inaccessible pour les fans du club. Pourtant, pour lui, l’affaire est conclue en coulisses. Cette insistance, alimentée par des sources anonymes et des recoupements indirects d’informations, maintient une atmosphère de spéculation constante autour de l’avenir du club phocéen.

Vente OM : Un ministère balance tout

Officiellement, Frank McCourt demeure le propriétaire de l’Olympique de Marseille. Cependant, le murmure d’un changement de propriétaire, avec l’Arabie Saoudite comme principal prétendant, n’a jamais complètement disparu. Thibaud Vézirian, en particulier, s’est fait le porte-voix de cette thèse puisqu’il assure que des négociations sont avancées, voire un accord, auraient eu lieu il y a plusieurs années déjà. Ses affirmations, souvent accueillies avec scepticisme, trouvent un écho dans certaines sphères, notamment politiques, selon ses dires.

Récemment, lors d’une intervention sur une chaîne YouTube, Vézirian a réitéré ses propos, osant la révélation d’une confirmation provenant d’un ministère. Mais comme toujours, aucun nom de ministre ou de son service n’est précisé, ce qui laisse planer un nouveau doute sur ses affirmations. Selon le journaliste, cette source haut placée aurait corroboré la chronologie des événements qu’il avance depuis des mois, ce qui situe l’aboutissement des négociations du rachat de l’OM au début de l’année 2021. Cette déclaration, si elle venait à être vérifiée, apporterait un poids considérable aux rumeurs de la vente de l’Olympique de Marseille.

Rachat OM : Le secret d’État enfin révélé ?

Vézirian avance également une explication au retard, voire à la non-officialisation de ce potentiel rachat de l’équipe phocéenne et son stade Vélodrome. Il fait savoir que les incidents survenus à la Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM, est un élément perturbateur majeur. Ces événements, ayant terni l’image du club, selon lui, et suscité une vive réaction des supporters, auraient conduit Frank McCourt à reconsidérer, du moins temporairement, la cession du club. L’idée que McCourt n’aurait pas souhaité quitter Marseille dans un contexte aussi tumultueux semble plausible et cela alimente la théorie d’un accord mis en suspens.

La complexité de ce dossier réside dans le contraste entre les démentis officiels et la persistance des rumeurs. Plusieurs scénarios peuvent être envisagés. Il est possible que les négociations aient effectivement eu lieu sans aboutir à un accord définitif. Il est également envisageable que des discussions préliminaires aient été menées, sans jamais atteindre un stade avancé. Enfin, la thèse de Vézirian, d’une vente actée, mais retardée, n’est pas à exclure, bien qu’elle manque de preuves concrètes et officielles.

L’impact de ces rumeurs sur l’OM est palpable. Elles alimentent les discussions entre supporters, influencent potentiellement les décisions stratégiques du club et créent une incertitude quant à son avenir à long terme. La question de la vente de l’OM reste donc une énigme persistante, un feuilleton médiatique qui continue de captiver l’attention du monde du football français, mais aussi des fans marseillais qui rêvent d’une rivalité à armes égales de leur équipe avec le PSG. Seul le temps apportera une réponse définitive à cette saga, mais en attendant, les spéculations et les théories continueront d’alimenter les débats autour du club olympien.